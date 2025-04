"E SAD, KAD VI VIDITE JEDNU SCENU OD JUČE, GDE NEKO LEŽI U KOLIMA HITNE POMOĆI...": Vučić o napadu na dekana DIF-a

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište Univerzitetske dečije klinike Tiršova i tom prilikom prokomentarisao je

Foto: Printskrin

-Kakva je to svest, šta je kod tih ljudi? I sramota me je što sudovi sve što rade puštaju, a već dva meseca drže u pritvoru neke koji ni 50. deo toga što su oni uradili, nisu uradili. I pošto ne mogu dalje to da komentarišem, samo sam ovo rekao, ali sve jedno, sve će na kraju krajeva doći na svoje, jer narod to ume da prepozna, ume da vidi. Čak i kada tužilaštvo traži pritvor, oni namerno neće da odrede pritvor, zato što su politički aktivni, zato što su ih žuti postavljali 2009. godine i sad im vraćaju dugove i ništa drugo ne rade. E sad, kad vi vidite jednu scenu od juče, gde neko leži u kolima hitne pomoći...- izjavio je predsednik