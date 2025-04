VODITELJ RASKRINKAO PROTESTE: Ovo radi neka vrlo ozbiljna ekipa, nemoguće da ovo organizuju studenti sa srednjom školom (VIDEO)

VODITELj Vladimir Trifunović, na svom Instagram nalogu do tančina je raskrinkao antidržavne proteste u Srbiji i, iz stručnog ugla objasnio da je nemoguće da sve to organizuju studenti i da iza svega stoji ozbiljna organizacija koja radi na rušenju države Srbije.

Foto: Printscreen

- Ljudi gledaju ove studente, oni misle da je ovo moguće da studenti sa srednjom školom organizuju. To je prosto nemoguće. Moram toga da se dotaknem, ja sam se bavio organizaciom festivala ozbiljnih za 6-7.000 ljudi, sa timom od po 200 ljudi. Ko god se bavio logistikom, organizacijom, ozbiljnim marketingom, medijima, zna da ovo radi neka vrlo ozbiljna ekipa koja zna organizaciju festivala i događaja. Ja vidim njihove mape, njihove objave, dizajn, koordinisanost na preko 100 Instagram profila, gde mogu da s ekreću, kako se kreću. Znači, to radi neko jako ozbiljan. Ko misli da to može da nauči u osnovnoj i srednjoj školi da će to da organizuje protiv države. Svaka mu čast. ja mu dopuštam da slobodno veruje u to. Ja nemam toliko vere- naveo je voditelj.