"IZ MNOGO RAZLOGA JE TO ČUDNO" Vučić o Trampovim tarifama - Siguran sam da ćemo o tome moći da razgovaramo sa našim američkim partnerima

PREDSEDIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Bugarskoj, odakle se obratio građanima.

Foto: Tanjug/Tanjug/AP Photo/Julia Nikhinson

Vučić je komentarisao i Trampove nove tarife.

- Oni računaju nivo robne razmene i kažu da Srbija ima 600 miliona suficita. On tih 600 miliona podeli sa ukupnom trgovinskom razmenom i onda kaže to je 74% i podeljeno sa dva to je 37%. Iz mnogo razloga je to čudno, ali siguran sam da ćemo o tome moći da razgovaramo sa našim američkim partnerima i Donaldom Trampom - rekao je Vučić.

Trampove tarife su po čudnoj formuli izračunate, naveo je on.