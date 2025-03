LALOŠEVIĆ: Tražimo normalizaciju nastave u najkraćem roku u svim obrazovnim ustanovama

LUKA Lalošević iz Udruženja "Studenti 2.0" izjavio je danas da je to udruženje uputilo pisma svim nadležnim institucijama u kojima traži da se u najkraćem roku normalizuje stanje u svim obrazovnim ustanovama u Srbiji.

Foto: Printscreen/Tanjug TV

Lalošević je rekao da je trenutno stanje veoma štetno za sve u sistemu obrazovanja, ali i za budućnost društva.

- Naši zahtevi su da se nastava vrati na fakultete i druge visokoškolske ustanove najkasnije do 10. marta, odnosno do 17. marta, kada je poslednji rok da se nastava ponovo pokrene kako bi ono što je propušteno moglo da bude nadoknađeno - naveo je Lalošević.

On je dodao da se zahtevi odnose i na moratorijum na studentske kredite, smanjenje uslova za upis na budžet, povećanje broja ispitnih rokova, pomeranje početka nove školske godine, povećanje iznosa studentskih kredita i stipendija, ali i da se pruži podrška studentima koji su u Srbiji putem međunarodnih programa, na produžetak rokova za odbranu master rada i doktorske disertacije, smanjenje obima gradiva i polaganje svih predispitnih obaveza na ispitima.

Lalošević je naveo i da je njihov zahtev upućen i osnovnim i srednjim školama da hitno počne izvođenje nastave iz svih predmeta.

On je istakao da su zahteve uputili predsedniku Republike, predsednici Narodne skupštine, predsedniku Vlade i ostalim institucijama, da urade sve što je u njihovoj nadležnosti da se stanje normalizuje.

- Takođe, tu je i ostavka ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović, smatramo da nije uradila dovoljno kako bi poboljšala trenutno stanje u prosveti - rekao je Lalošević.

On je naglasio da je veoma važno da se nastava normalizuje i ukazao da su studenti uplašeni i da ne znaju šta će biti.

- Sva četiri zahteva studenata su ispunjena, pogotovo četvrti zahtev, gde su obezbeđena dodatna sredstva za visokoškolske ustanove i gde su takođe smanjene školarine studentima za 50 odsto - rekao je Lalošević.

On je istakao da je to ono što su studenti tražili, da je to ispunjeno i da je sad važno da se svi vrate redovnim aktivnostima na fakultetima.

