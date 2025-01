SNS IMA JOŠ VEĆU DOMINACIJU: 48,7 odsto, a prvi u opoziciji sedam odsto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras opoziciji ako želi izbore da može odmah da ih dobije, ali da nije siguran da bi im to odgovoralo pošto po najnovijem velikom istraživanju SNS ima još veću dominaciju - 48,7 odsto, dok prvi u opoziciji ima sedam odsto.

Foto: Printskrin

- Hoćete izbore? Može. I to zahtevajte. A nisam siguran da vi to želite. Koliko je 48,7? Da. A prvi u opoziciji je onaj koji nikad nije bio prvi u opoziciji ovog puta sa sedam odsto. Sad ima 10 njih sa dva, tri odsto. Samo oni što su mnogo veliki, oni su pali na četiri odsto. I što su mnogo važni, ovi što su bili ništa, skočiše na sedam - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li će biti izbora i da li se plaši volje naroda u ovom trenutku.

Rekao je da je sinoć dobio najnovije brojeve najvećeg omnibus istraživanja.

- Gde ima mnogo zanimljivih stvari i po temama i po svemu. Ali ono što sam mogao da primetim kao glavnu karakteristiku, to je da dolazi do velikih promena, ali i u opozicionim redovima. Stranka čiji je predsednik Miloš Vučević, Srpska napredna stranka, ima još ubedljiviju dominaciju - istakao je Vučić.

Dodao je da je do promena u opoziciji došlo zbog studentskih protesta.

- Ajde što ne vole nas, to se podrazumeva, nego što ne vole ni ove druge. Morate da razumete, da kad vodite kampanju u jednom smeru, da to izaziva strahovit odgovor kod drugih ljudi. Je l vi stvarno mislite kada vam 'brat Dalton' dođe i kaže onoj ženi onakve zastrašujuće stvari, da se u tome ne prepoznaje svačiji sin, svačija ćerka i da u toj ženi ne vidi svoju majku. A taj treba da vodi državu, taj treba da smeni vlast u ovoj zemlji. Možete da dođete na vlast protiv nekoga ko ima, protiv partije koja bi bez koalicionalnih partnera imala u mandatima 55 odsto mandata, možda i više. Pa gde to ima? Pa nema. E toliko koliko se plaše - rekao je Vučić.

On je rekao da su ponudili opoziciji nekoliko stvari i da misli da će jedna od ključnih stvari biti sutra i na skupštinskom kolegijumu, na kome će Ana Brnabić insistirati na potpisima za referendum.

- Jer ja mislim da kada vi kažete da je važno da se ispita podrška javnog mnenja, podrška javnosti nekome, ja mislim da je strašno važno da se ispita legitimitet nosilaca državnih funkcija. Ne možete da budete na vlasti ako vas veći deo naroda ne podržava. I mi smo svi dogovorili, da Ana utiče na svoje kolege iz opozicije, da podrže tu ideju sa veoma malim brojem poslanika. Mi ćemo obezbediti sve drugo i da idemo na savetodavni referendum - naveo je Vučić.

Kako je rekao, obećava celoj naciji da će ukoliko se pokaže da građani nisu zadovoljni njegovim radom, odnosno da postoji sumnja ili savet da ne bi trebalo da obavlja tu funkciju, iste večeri podnesti ostavku na mesto predsednika Republike.

- Iako mi je do kraja mandata, verovatno, još godinu i po dana, ne više od toga, a na pamet mi ne pada da menjam Ustav. Draži mi je obraz i važnije mi je lično poštenje i čast nego sedenje u nekoj fotelji. Pravo da vam kažem, sedenje u toj fotelji mi je veliki ponos, velika obaveza, a koliko je uživanje, ja mislim da to i sami možete da vidite - rekao je Vučić.

Poručio je da SNS nema straha ni od izbora. Vučić je zapitao šta je drugo nego nasilje kada opozicija ne dozvoljava ljudima iz SNS-a da uđu negde i održe tribinu.

- Kada ste vi to videli da je neko od nas nekoga sprečavao da drži tribinu, političku? Desilo se jedan put, i to ne mi da smo uradili, nego neka nepoznata lica i oni su u zatvoru. To je bilo u nekom selu kod Kruševca. Nikada u životu to nikome ni u ovoj zemlji nije padalo na pamet. Pa kao sad ne sme da drži tribinu na Rakovici jer su oni poslali 20 njih što protestuju pa neće da je daju. Šta je ovo? Neko bi hteo fašizam da nam uvede od političkih partija - naveo je Vučić.

Naglasio je da ne može vlast da se menja delovanjem grupa za pritisak po jedinim medijima misle da mogu da osvoje vlast tako što će upasti u neku zgradu.

- Ja sam predsednik Republike. Od mojih odluka zavisi ko je mandatar. Ni od koga drugoga. Od odluka skupštine zavise neke druge odluke - naglasio je Vučić.

Dodao je da je ponosan na to koliko je ljudi bilo na skupu u Jagodini, po njegovoj proceni oko 46.000 ili 47.000 ljudi.

- Da toliki broj ljudi dođe pod takvim pritiskom i da niko ne napusti skup pre kraja - naveo je Vučić.

Kako je rekao, sa druge strane bio je veoma zabrinut zato što je video koliko su ljudi uplašeni i zabrinuti za Srbiju.

- Ne za sebe. Koliko su zabrinuti za budućnost ove zemlje. Znači, ovo istraživanje je rađeno petak veče, subota i nedelja ujutro. Samo da imate u vidu. Ne ranije. To je poslednje što je izašlo. Nećemo da odustanemo, borećemo se da dalje širimo podršku za ozbiljne promene i reforme. I počećemo da slušamo više i želećemo da čujemo više one s druge strane. I da im posvetimo više pažnje njima i njihovim zahtevima - poručio je Vučić.

On je povodom najave lidera Novog DS S-a Miloša Jovanovića da će blokirati rad skupštine ocenio da to ne razume i da je loše.

- I znam da će na kraju oni svi verovatno takvu odluku da donesu - rekao je Vučić dodajući da ih je Ana Brnabić sada na to povukla, jer je rekla politički da je to jedino što neće da dozvoli.

- Sad će oni tamo malo siledžijstvo, malo da probaju da sprečavaju i tako dalje. Sve to traje neko vreme i prođe. Ja mislim da je to pogrešno, mislim da je to loše - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Palati Srbija.

On je ocenio da taj deo opozicije vodi politiku neke medijske grupe, a ne svoju politiku.

- Ti mediji su vam sada nacrtali nove lidere. Niste to vi više. Niko od vas u Skupštini više nije lider te opozicije..., a sve vreme ste radili posao, zato što ste se plašili šta će neko da vam kaže na jednoj ili drugoj televiziji - rekao je Vučić.

(Tanjug)