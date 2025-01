ŽIVIM ZA TO DA SVI U SRBIJI ŽIVE BOLJE: Vučić o studentskim zahtevima - Bili su fer nisu dodavali nove

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na studentske zahteve ističući da je njegova želja da svi u Srbiji žive bolje.

Foto: Printskrin

Tvrdi da živi za to da studenti, đaci i svi ljudi u Srbiji žive bolje.

- Lično bih pomogao da se obračunamo sa onima koji ih napadnu, a ne da ja učestvujem u bilo kakvom batinanju što razni pokvareni političari pokušaju da spinuju u javnosti - rekao je.

Kaže da su studenti bili fer i nisu dodavali zahteve.

- Siguran sam da ovo mora da pokrene dijalog u društvu i da neko od rektora, dekana mora da počne da razgovara i da je to veoma važno i da to otvaranje dijaloga može da znači početak lečenja našeg društva. Naša država odlično funkcioniše. Očekujemo da budemo prva država po stopi rasta ekonomije u 2025. godini - kazao je on.