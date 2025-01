"IDEOLOGIJE MEĐU OPOZICIONIM DEMONSTRANTIMA I BLOKADERIMA NEMA" Antić: Milo Lompar i Miloš Jovanović su postali privesci Đilasa i ProGlasa

ČEDOMIR Antić, profesor Filozofskog fakulteta izjavio je da ideologije među opozicionim demonstrantima i blokaderima nema.

Foto: Printskrin

Voditeljka: "Vi ste izjavili da ne prihvatate da je sve bolje od Vučića i da oni koji bi hteli da menjaju vlast moraju prvo da imaju neke vrednosti za koje se zalažu. Koju ideologiju Vi vidite na ovim blokadama i ulicama? Slobodan Antonić je rekao da su ovi mediji (N1 i Nova S) toliko uvezali antirežimsko i autošovinističko da ih je nemoguće rasplesti. Vidite li i Vi to?"

Čedomir Antić: "Ja nisam ni u vreme Miloševića bio za to da je sve bolje od Miloševića jer je postojala alternativa Miloševiću koja je bila za to da se Srbija raspadne! Što se tiče ideologije, ideologije nema. Sada je to borba, što bi rekao Ćirjaković, "svezubih i krezubih", dakle ako se osećate kao deo urbanog, građanske Srbije, za Evropu...vidimo na primeru prof. Mila Lompara i Miloša Jovanovića, oni su postali privesci (Đilasa i ProGlasa). Tražite prelaznu vladu, pa jeste li spremni da živite sa tim da polovinu te vlade čine naprednjaci a toliko se žalite na njih?"

