POGLEDAJTE: Osmih 100 od 1000 uspeha Vučića u periodu od 2012. do 2024. godine (VIDEO)

U PERIODU od 2012. do 2024. godine Srbija se drastično promenila na bolje, a za to najveće zasluge pripadaju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Sad sa već 800 video prikaza džinovskih uspeha Aleksandra Vučića i njegovog tima, za samo 12 godina, postavlja se pitanje, da li Vučićevi oponenti umeju uopste da broje do 800??? Možda je to razlog zašto im nedostaje poštovanje prema nekom ko je izmenio lice Srbije i to za samo 12 godina! Da im pomognem, to je isto kao kad brojite do 10 , što je svakako lakše, pa tako 80 puta, ili ako svakom od ovih podviga posvetite samo 10 sekundi , potrebno je više od dva sata samo gledanja, ja verujem i divljenja, koliko toga se može realizovati za samo 12 godina! Spreman sam da se kladim da nema tog Vučićevog oponenta koji poseduje moždane kapacitete, koji bi ga učinili sposobnim da samo nabroji 100 od ovih 800 velikih poduhvata a kamoli da ih realizuje ili napravi! - istakao je Mitrović.

