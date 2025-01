"USKORO ĆU RAZGOVARATI SA PUTINOM" Vučić iz Jagodine: Naći ćemo rešenje problema oko uvedenih sankcija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na skupu u Jagodini gde je istakao da je cilj opozicije da nas vrate u 2000. godinu. Predsednik je takođe u svom obraćanju rekao da će razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto Novosti

- Danas živimo u svetu prepunom izazova. Ovde nema Đilasa, Marinike i svih ostalih, naše je da sagledamo geopolitičke okolnosti. Hoće da nas vrate na 2000. godinu kada smo bili pokoreni, kada je neko drugi odlučivao u ime Srbije, da nam kažu da ne možemo da budemo nezavisna zemlja, da nas vrate u to doba, da nam kažu uvedite sankcije, a nećemo uvoditi ni Rusiji, ni drugim našim prijateljima. Razgovaraću uskoro sa Putinom da vidimo kako ćemo rešiti probleme oko uvedenih sankcija i naći ćemo rešenje. Naćićemo najbolje rešenje za Srbiju. Snaga Srbije je u našoj samostalnosti, našoj nezavisnosti, a mnogi to hoće da sruše, a mi to nećemo dati. Naša snaga je u našoj samostalnosti, odlučnosti da čuvamo sebe i korene, ali i svoju budućnost - poručio je Vučić.