"NAMA NASILJE NIJE POTREBNO" Vučić: Hoćemo da razgovaramo sa studentima, sa svima

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da su predstavnici vlasti uvek bili za dijalog, spremni da razgovaraju sa svima.

Foto: Printskrin

- Nama nasilje nije potrebno, hoćemo da razgovaramo sa studentima, sa svima, uvek smo bili za dijalog. Ja mislim da je to fer ponuda, hoćemo da razgovaramo da li su zahtevi ispunjeni ili ne. Samo ne znam šta to nije ispunjeno, ne znaju ni oni. Mene zanima druga stvar, šta ćemo da radimo, vidim da stiže dosta tužbi protiv dekana, rektora zbog neodržavanja ispita i časova u školama. Ko će to da plati, hoćemo li da bankrotiramo? Nama nasilje nije potrebno, Pajtić zna zašto sve to mora da govori i šta je radio i kuda sve istraga vodi, kao i mnogi u SNS-u, SPS-u i drugim partijama - izjavio je Vučić u obraćanju iz Davosa.