PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Vučić je u Davosu imao niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima.

Sastanak sa predsednikom Vlade Republike Moldavije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Republike Moldavije Dorinom Rečeanom u Davosu.

"Srdačan kratak susret sa @dorin_recean i brza razmena mišljenja o izazovima na evropskom kontinentu, politici proširenja #EU, mestu i ulozi naših zemalja u očuvanju stabilnosti, ali i prilikama za jačanje saradnje i ekonomsko povezivanje, uprkos teškim vremenima", napisano je zvaničnom Insagram nalogu predsednika.

Predsednik se obratio iz Davosa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

O današnjim susretima

- Danas smo imali više ekonomskih susreta, razgovarao sam sa poljskim predsednikom, uskoro ga očekujem u Beogradu, veoma važna poseta za nas, osim posete italijanske premijerke Đorđe Meloni. Razgovarao sam sa Rene Baso, oni su najveći finansijski investitor u našoj zemlji. Verujem da po tom pitanju možemo dalje da doprinesemo razvoju preduzetništva. Očekuju pristojnu stopu rasta, ali ona nije dovoljna jer najveći deo dolazi iz Azije, Amerika će da ima dobru stopu rasta. Evropa je na dnu, mi ćemo pokušati da budemo bolji od Evrope prosečno. Čeka me razgovor sa predsednikom Zelenskim, većeras sa najmoćnijim finansijskim i drugim investitorima, a sutra nazad u zemlju.

- Juče ste mogli da čujete Šolca i Ursulu da kažu da je poblem nedostajanje kapital marketa, to je problem i za nas.

- Oni ulažu u Srbiju jer znaju da smo pouzdan partner. Kada je neko finansijski investitor, znaju, kada dobijete kreditni rejting znaju da vraćate to, nemate problema. Zato je finansijsko tržište strašno važno.

- Najviše bih voleo da možemo da uzmemo milijardu ili dve za regionalne i lokalne puteve, ali oni hoće da daju to da daju samo za zelene projekte. To moramo sami da finansiramo.

- Čudan je bio taj ručak, jer sam već 11 puta prisustvoao tome. Večere su uvek zanimljivije, niko ne može ništa da vma kaže jer ne znaju šta će Tramp da uradi. Šefica MMF-a kaže da povećavamo stopu rasta, ali šta god za ostalo da postavite pitanje, niko ništa ne zna.

O primirju u Ukrajini

- Čekamo šta će Tramp da uradi, da se sutra ovde obrati iz Davosa. Danas se sastaju Šolc i Makron, oni spremaju svoje odgovore, mnogo problema i mnogo nepoznatih u jednačini.

- Nisam siguran kako je moguće, ali bih voleo da se to desi. Nisam siguran da ovaj sistem u kojem napadnete malo jedne malo druge, vodite politiku primoravanja jednih i drugih na mir, plašim se da to neće da prihvate. Nisu male zemlje, suviše su ljudi izgubili. Ako Tramp to postigne, da mu svi dignemo spomenik, spasao je celu planetu, navijam za njega da se to dogodi. Da li mislim da će to da se desi, nek nam je Bog na pomoći.

Sastanak sa Borjanom Krišto

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsedsedavajućom Veću ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto.

"Srdačan susret sa Borjanom Krišto, sa kojom sam razmenio mišljenja o aktuelnim prilikama u regionu, evrointegracionim procesima naših zemalja i bilateralnim odnosima Srbije i BiH.

Naglasio sam važnost jačanja konstruktivne regionalne saradnje, kao preduslova za svaki dalji napredak, kako na putu Zapadnog Balkana u EU, tako i naših država i društva u celini", napisano je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

Sastanak sa predsednicom EBRD

Predsednik Vučić sastao se sa predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Odil Reno-Baso.

- Uvek odličan i sadržajan razgovor sa Odil Reno-Baso. Detaljnije sam informisao uvaženu sagovornicu o velikim planovima Srbije u pogledu ubrzanog razvoja na svim poljima, pogotovo u kontekstu predstojećeg EXPO2027 i ponovio uverenje da će se EBRD, kao vodeći institucionalni investitor u našoj zemlji, uključiti u realizaciju ove smele vizije. Istakao sam da je Srbija i za ovu godinu postavila sebi ambiciozan cilj u pogledu stope rasta od 4,2 odsto. Naglasio sam da ljudi s pravom očekuju velike i hrabre poteze od donosioca odluka, kao i da međunarodni forumi poput foruma u Davosu pružaju odličnu priliku za razmenu mišljenja i konsultacije svetskih političkih, ekonomskih i finansijskih lidera u vezi sa budućnošću sveta koji želimo da ostavimo budućim generacijama - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.