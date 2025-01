PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Foto: Printskrin RTS

Predsednik Vučić imao je, a imaće i u narednim danima u Davosu niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i brojne susrete sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija, kao i sa predstavnicima zemalja koje će učestvovati na izložbi Ekspo 2027.

Vučić će prisustvovati nizu skupova, diskusija i sesija svetskih lidera.

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počeo je juče u Davosu, pod sloganom "Saradnja za inteligentno doba".

Vučić za RTS

Predsednik Srbije rekao je da misli da je važno da ljudi znaju da se procene MMF za sledeću godinu (BDP) 2,7 i 3,3% razvoja na svetskom nivou, a da bi se Srbija kretala 3,5 puta brže nego zemlje EU.

- Za nas je važno kako ćemo uspeti da sprovodimo reforme i da dovodimo investitore. Tu će biti problema. Svi imaju domaće probleme, sa domaćom tražnjom i radnom snagom - rekao je on.

Kaže da se nada da ćemo izvorima iz Azije uspeti to da nadoknadimo, ali da ratovi u svetu izazivaju veliki strah.

- Ako bi se rešio sukob u Ukrajini onda sve procene idu na više i onda bismo svi mogli da kažemo da ćemo živeti mnogo bolje - rekao je.

FOTO: Printskrin/RTS

Trampova najava promene naziva Meksičkog zaliva izaziva kod naših i meksičkih prijatelja ne uvek najbolje emocije, kaže. Kaže da bi ogroman doprinos slobodarskim zemljama bilo ukidanje finansiranja "onih koji vršljaju po svetu".

- Pokušaćemo da stupimo u kontakt sa najvišim zvaničnicima SAD u najbržem roku - kazao je on.

Tramp danas ima razgovore sa predstavnicima republikanaca i oni imaju većinu u oba doma, podseća.

- Ne mogu sve sankcije odmah da budu ukinute, ali svakako da oni mogu mnogo toga da promene. On to može da promeni. Stupićemo u kontakt sa njima i razgovaraćemo - rekao je Vučić o sankcijama NIS. Ipak, istakao je da očekuje da će se time baviti neko od Trampovih saradnika.

Kaže da ćemo gledati da razgovaramo i da angažujemo advokatske kuće bliske Amerikancima, kako bismo ostvarili kontakte.

- Nafte, benzina i svih derivata će biti dovoljno - obećava on.

Kaže da u Evropi postoji deo zemalja koji snažno lobira protiv Srbije, a u korist Prištine (Baltičke zemlje, Holandija, Bugarska, Hrvatska i uvek jedna velika sila iza toga koja se pravi naivna).

- Mi se uzdamo tu u snagu američke argumentacije i da ćemo razgovarati sa Amerikancima - kazao je on.

Kaže da ne tražimo sankcije Prištini, već fer ponašanje prema Srbima.

- Evropljani vide da će Tramp sa nelagodom da razgovara sa briselksim institucijama. On ne poštuje Brisel i institucije EU. On će da gradi odnose sa pojedinačnim zemljama, Italijom i Mađarskom, ali će evropske institucije biti "na ledu", što se tiče predsednika Trampa - rekao je Vučić.

Kaže da Kina nije imala tako fantastične odnose sa Meksikom, a sada će meksička predsednica morati da gradi odnose sa Kinom.

- Mi moramo da se okrenemo, što se investicija tiče. Investicije će dolaziti iz Azije. Moramo da sagledamo svoj put - rekao je on.

Kad je u pitanju početak drugog poligodišta u Srbiji, Vučić kaže da nema sindikata koji poziva na štrajk.

- Sva četiri reprezentativna sindikata potpisala su sporazum sa vladom. Ispunjeno je sve što je traženo - rekao je on i podsetio na povećanje plata prosvetnim radnicima.

Kaže da postoje nereprezentativni sindikati i nisu učestvovali u razgovoru, niti ih interesuju.

- To su politički aktivisti. Ogromna većina škola je radila danas - rekao je on.

Oni koji idu u potpunu obustavu rada znaju da rade protivzakonito, rekao je on.

- Nikoga od tih ljudi nije briga za decu - rekao je on.

Ponavlja da neće biti srećan dok sva deca ne budu išla u školi jer im "znanje niko ne može oduzeti".

- Deci je mesto u školi. Rešiće se to, samo nam je ovo pokazalo ogroman stepen neodgovornosti manjeg dela prosvetnih radnika - kazao je on i ukazao na atmosferu koju stvaraju grupe za pritisak.

Pozvao je ljude iz centralnog dela Srbije da dođu u Jagodinu u petak u 17 sati.

- Čuće mnoge pametne ljude koje dosad nisu mogle da vide i čuju. Pokušaćemo da predstavimo nove ljude koji nisu uprljani, nisu bili u politici, a žele da pokažu da Srbija može bolje, ali pre svega da predstavimo plan i program. To ne smeju da budu uvrede i mržnja prema drugom, već šta bi Srbija trebalo da uradi da nastavi da raste i da ima najveći rast, da bismo povećavali plate i penzije. Moramo da radimo više, da se borimo, da dobro sagledamo šta se u svetu zbiva i mnogo reformi u zdravstvu i prosveti - rekao je on.

Vučić za Informer TV

Govoreći o vesti da je komentator Smiljan Banjac pozvao na proteste posle meča Novaka Đokovića, kaže da Banjac "nije sasvim svoj" i da je "Đilasov potrčko".

Kaže da je u Davosu da se bori za Srbiju.

- Odavde smo u Srbiju doveli najmanje 10-ak fabrika - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Kaže da je imao priliku da razgovara sa ljudima iz Banke Inteze koji su već prihvatili da daju kredite za stanove za mlade, osim Poštanske štedionice.

- U narednim danima ću imati još mnogo bilateralnih sastanaka, ali biće i raznih političkih susreta. Mnogo toga ćemo uspeti da saznamo o kretanju finansija na svetskom nivou, kako će se na takse odgovarati i šta možemo da učinimo više za našu zemlju da ubrzamo rast - rekao je on.

Ističe da nam je bitno da nam je brod u mirnoj luci, a kad se krećemo da se krećemo u dobrom smeru i da nam ekonomija raste. Ističe da očekuje da imamo najbrže rastuću ekonomiju ove godine u Evropi.

- Zato je mnogima važno da Srbiju zaustave, ali ja verujem da im to neće poći za rukom - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da može da se desi da Srbija i Gruzija budu najbrže rastuće ekonomije.

Pita da li je negde nešto ukrao, ima li negde račune ili bilo šta, te navodi da nema.

- Nisam hapsio ljude, trpao u vreće i slao u Hag. Da li je u njihovo vreme otišla Crna Gora ili u moje? Dođu vremena kada mulj i talog ispliva na površinu - rekao je.

Ističe da 2000. godine, kada je DOS dolazio na vlast, posle 20 godina švajcarski ambasador u Beogradu Žan Danijel Ruh priznao je da je na ulici i kafanama davao keš da bi bio rušen Slobodan Milošević.

- Oni se time hvale. Misle da su time nešto pametno učinili, ne znajući kakve dokaze stavljaju na uvid onima koji se ozbiljno bave istoriografijom - kazao je Vučić.

Tvrdi da je nemoguće slomiti njegov duh i njegove rezultate.

- Sipaju mržnju i pretnje svakog dana i to govori o njihovom strahu, njihovim problemima i da im ne ide baš onako kako su planirali - rekao je on.

Država će se ponašati odgovorno i ozbiljno, navodi.

Na fakultetima su blokade maslo profesora, tvrdi. Podseća da ti profesori primaju velike plate, a studentima ne predaju ništa.

- Ova deca nemaju vremena za gubljenje i trebalo bi da više poštuju njihovo vreme - kazao je on.

Ističe da pita šta će da rade sa samofinansirajućih studenata ako izgube godinu.

- Šta ćete da radite sa ljudima u domovima koji izgube pravo na to? Ko će to da plati? - pita Vučić.

Najavio je da će biti hiljade tužbi protiv nastavnika i škola.

- Sad će roditelji da se obrate advokatima. Šta ćemo mi onda da radimo? Ko će to da plati? Đilasova nastavnica iz Novog Sada? Ismevaju se direktoru iz škole Jovan Jovanović Zmaj što se molio Bogu? To su pokupili iz Hrvatske. Šta drugo čovek da radi? Vidi s kim ima posla! Ko ste vi, ljudi, da uništavate živote deci? - kazao je Vučić.

Kaže da neće biti zadovoljan dok svako dete ne bude u školi.

- Čestitam direktorima koji imaju hrabrosti i bore se za đake. Gledaćemo da budu kažnjeni oni koji se ponašaju protivzakonito, gledaćemo da nagradimo one koji su se ponašali odgovorno - rekao je on.

Ističe da živimo u novom dobu u kom društvene mreže sve izvrnu.

- Oni vas mesecima optužuju da ste ubica. Da li će to protiv Erdogana da bude? Neće, niti je normalno, ali kod njih je sve dozvoljeno - rekao je on.

Podsetio je da su to grupe za pritisak i kaže da će uskoro da otpuštaju radnike u Srbiji kao u Hrvatskoj (Junajted medija).

Predsednik je podsetio na stradanje njegovih predaka u Drugom svetskom ratu, ali ističe da nam je potreban dobar odnos sa Hrvatima.

- Umem da razdvojim lične emocije koje su izuzetno negativne i potrebe države Srbije koje su drugačije - kazao je.

Najavio je Tramp lavinu izvršnih naredbi i ističe da je važno obustavljanje na 90 dana državne pomoći drugim zemljama, ističe.

- Ukoliko zaista manje novca ili nimalo ne dobija NED, koji je bio zamena za srkivanje prljavih poslova CIA, USAID i drugi, onda sam sasvim siguran da dolazi bolje vreme za slobodarske narode u svetu i da će Amerika biti mnogo popularnija nego danas u svetu. Nije to laka borba, ali ako neko to može da učini i spase Ameriku i svet od toga, onda je to današnje američko rukovodstvo. S druge strane, u Meksiku je ogromna ljutnja, oni su nedavno krenuli, bili su saveznik Amerike u toj borbi protiv Kine ekonomskoj, sad će da se okrenu Kini. Videćemo šta će Kanada da uradi u Panami je takođe ljutnja, ali Amerika je veoma moćna i snažna, čak i ako krene u neke procedure oko Grenlanda, sasvim sam siguran da joj se niko neće ni na koji način suprotstaviti - rekao je on.

Tvrdi da nije realan brzi mir u Ukrajini, ali kaže da bi bio srećan da ga dočekamo ove godine.

- Sutra bi trebalo da se sretnem sa Zelenskim, uskoro ću svakako morati da pričam sa Putinom. Prošli put sam ga u dve rečenice samo pitao oko Ukrajne i potencijalnog mira jer sam shvatio da moja ideja o primirju nigde nije sa oduševljenjem prihvaćena. Oni su ti koji odlučuju da li će biti mir ili ne. Tramp je dil mejker, on ima jasan cilj - rekao je Vučić.

Od Trampovog obraćanja Davosu ne očekuje ništa novo.

Radostan je što pokret kreće iz Jagodine.

- Neretko bismo zaboravili taj deo Srbije i želim da im kažem šta možemo kao država da uradimo Pomoravlju i okolnim okruzima - kazao je on.

Na otvorenom prostoru u Jagodini nije govorio od 1994. godine, podseća.

- Predsednika ne možete da smenite šta god da se desi i to im je jasno. Najviše ih nervira kad kažem "na severu Srbije", onda kažu Vučić tako ne priznaje Vojvodinu. Priznajem, volim je, tako se zna da je Vojvodina Srbija. Srbija će nastaviti da se kreće uzlaznom putanjom, da bude uspešna, da bude pobednik. Nikad neću da zaboravim ni Vranje, Leskovac, Pirot, ni Bačku, Banat i Srem. Imaćemo više tih malih skupova gde ću da slušam ljude. Mnogo smo toga uradili u Toplici ali nikad nije dovoljno. Moramo da uradimo put do Merdara, to je ogromna stvar - izjavio je on.

Vučić sa Betelom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Luksemburga Gzavijeom Betelom.

- Kratak i srdačan razgovor sa Gzavijeom Betelom o zajedničkim izazovima sa kojima se globalno suočavamo na polju ekonomije, održivog razvoja i inovacija.

- Razmenili smo mišljenja i o promenama na svetskoj političkoj sceni i uticaju koji će te promene imati na međunarodne odnose, a osvrnuli smo se i na mogućnosti za jačanje saradnje između naših zemalja u nekoliko najvažnijih oblasti od uzajamnog interesa.

Susret sa predsednikom Izraela

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Države Izrael Isakom Hercogom na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom @isaacherzog kome sam čestitao na prekidu vatre i poželeo srećan povratak svih talaca svojim porodicama. Naglasio sam da su nam mir i stabilnost neophodni za globalni napredak i bolji život svih naroda.

- Razmenili smo mišljenja o nastavku i jačanju partnerstva i dobre saradnje naše dve zemlje, posebno u oblastima ekonomije i trgovine, kao i u razmeni inovacija i naprednih tehnologija.

Vučić sa predsednikom DR Kongo

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom DR Kongo Feliksom Čisekedijem Čilombom.

- Srdačan susret sa predsednikom Čilombom! Uvek je dobro videti prijatelje, bez obzira na kojem kraju sveta da se sretnemo. Naravno, pozvao sam ga da ponovo poseti Srbiju!

"Sendvičar u Beogradu, sendvičar u Davosu"

Predsednik Srbije oglasio se na Instagramu i napisao:

- Ručak u Davosu. Sendvičar u Beogradu, sendvičar u Davosu. Mnoge važne stvari sam danas čuo, naučio i dobro razumeo kako će da izgleda nova politička karta sveta. O svemu tome i o budućnosti Srbije govoriću u petak u Jagodini u 17 sati. Vidimo se!

Vučić se sastao sa Lajčakom

Predsednik Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

- Otvoren razgovor sa Miroslavom Lajčakom o situaciji u regionu, posebno o bezbednosnim izazovima sa kojima se suočava naš narod na Kosovu i Metohiji, kao i o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine. Specijalnom predstavniku EU sam zahvalio na dosadašnjoj saradnji i poželeo sreću u daljoj karijeri. Istovremeno, ponovio sam poziv EU i zemljama članicama da pojačaju svoj angažman i uticaj na KiM, i obezbede srpskom narodu na KiM pravo na slobodan život, pravdu i glas - objavio je predsednik na svom instagram profilu.





Sastanak sa prvim potpredsednikom Vlade Kine

Predsednik Vučić sastao se sa Dingom Sjuesjangom, prvim potpredsednikom Vlade NR Kine i članom Stalnog komiteta Polibiroa CK KP Kine.

- Velika je čast imati priliku da se na ovako prestižnom skupu svetskih lidera sastanem sa prvim potpredsednikom Vlade NR Kine. Razgovarali smo o svetu koji se brzo menja u atmosferi brojnih globalnih izazova koji zahtevaju hitna i pragmatična rešenja, kao i o mogućim implikacijama velikih i važnih odluka koje se očekuju od globalnih donosioca odluka. Govoreći o ulozi Srbije i prijateljske Kine u današnjem svetskom poretku, ponovio sam značaj koji naša zemlja pridaje našoj saradnji, utemeljenoj na čeličnom prijateljstvu, poverenju, podršci, uzajamnom uvažavanju i zajedničkim interesima. Razgovarali smo i o ekonomskoj saradnji i ogromnim potencijalima za dodatna ulaganja u novu viziju Srbije, kao zemlje koja postaje centar investicija u ovom delu Evrope. Istakao sam da je Kina, kao jedan od globalnih tehnoloških lidera, snažan partner Srbije u realizaciji najvećih i najsmelijih projekata, od kojih ćemo mnoge predstaviti na EXPO 2027. Iskoristio sam priliku da uputim srdačne pozdrave velikom prijatelju naše zemlje i naroda, predsedniku NR Kine Si Đinpingu, koji je ličnim zalaganjem doprineo snažnom povezivanju i još većoj bliskosti naših građana - naveo je predsednik.

Vučić sa de Kroom, Rišom i Jans

Predsednik Srbije sastao se sa predsednikom Vlade Kraljevine Belgije Aleksandrom de Kroom, predsednikom Vlade Kneževine Lihtenštajn Danijelom Rišom i federalnim ministrom pravde i policije Švajcarske Konfederacije Beat Jans.

- Sa uvaženim sagovornicima o glavnim temama foruma, predviđanjima daljih tokova u globalnoj političkoj areni i regionalnim pitanjima od značaja za našu zemlju. Razgovarali smo i o mestu i ulozi Evrope i Srbije u oblikovanju naše zajedničke realnosti, kao i o EU putu Zapadnog Balkana i drugim gorućim temama koje opterećuju naš region - istakao je Vučić.

Vučić uručio Orden srpske zastave prvog stepena Brendeu

Predsednik Vučić uručio je Orden srpske zastave prvog stepena predsedniku Svetskog Ekonomskog foruma Berge Brendeu.

- Čast mi je da predsedniku Svetskog Ekonomskog foruma uručim ovaj Orden kao priznanje za njegov izuzetan doprinos globalnoj ekonomskoj saradnji, unapređenju međusobnih odnosa i stvaranju održivih rešenja za izazove savremenog sveta. Svetski ekonomski forum je pod njegovim vođstvom postao ključna platforma za razmatranje globalnih izazova, ali i prilika za unapređenje ekonomskih odnosa i dijaloga, što je Srbija u poslednjih deset godina znala da iskoristi za dobrobit zemlje i naroda. Ovde smo mnogo naučili i stekli važne kontakte koji su nam otvorili puteve saradnje, ekonomskog napretka i investiranja u Srbiju. Ovaj Orden simbolizuje i našu posvećenost razvoju međunarodnih veza i doprinosu globalnoj stabilnosti i prosperitetu - objavio je predsednik na Instagramu.