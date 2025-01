BRISELSKI ZVANIČNIK OCENIO DA JE SRBIJA NAPREDOVALA U REFORMAMA : Kopman sa poslanicima stranaka vladajuće većine

GENERALNI direktor Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije Gert Jan Kopman ocenio je tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima vladajuće većine u Narodnoj skupštini da je Srbija postigla značajan napredak u reformskim procesima u proteklom periodu i ukazao na neophodnost saradnje svih političkih aktera u parlamentu, kako bi se postigao napredak na putu evropskih integracija.

Foto: Narodna skupština

Kako se navodi u saopštenju Narodne skupštine, Kopman je naveo da je u tom procesu neophodna i saradnja sa EU i istakao motivisanost Evropske komisije da pruži zamajac Srbiji, u skladu sa ambicijom naše zemlje da okonča pripreme za pristupanje do kraja 2026. Istakao je nadu da će Srbija uskoro postići korake na koje se obavezala u decembru 2024, uključujući ključne oblasti vladavine prava, a za koje su države članice EU navele da će dovesti do dugo očekivanog otvaranja klastera 3.

Potpredsednica Narodne skupštine i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač istakla je da ohrabruje poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, gde se navodi da Srbija jeste spremna za otvaranje pregovaračkog klastera 3 i dodala da bi to bilo od izuzetne važnosti, imajući u vidu da prethodne tri godine nisu otvarani pregovarački klasteri, te da to dovodi i do rasta evroskepticizma kod građana Srbije.

Sagovornici su razmenili mišljenja o važnim temama sa aspekta evropskih integracija Srbije, kao što su unapređenje izbornih uslova, postupak za izbor novih članova Saveta REM i zakonodavstvo koje reguliše oblast medija, kao i usklađivanje spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom. Narodni poslanici su ukazali na preduzete aktivnosti u tim oblastima i dosadašnje postignute rezultate. Bilo je reči i o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji.