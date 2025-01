VUČIĆ NEĆE NI TREN DA BUDE NA VLASTI BEZ PODRŠKE NARODA: Intervju - Milenko Jovanov, šef poslaničkog kluba SNS

LEGITIMITET predsednika Vučića dovodi se u pitanje, najblaže rečeno, upitnim istraživanjem javnog mnjenja, a kada im on ponudi raspisivanje savetodavnog referenduma, opozicija je krenula sa salvom izgovora zašto to neće.

Iza toga se, rekao bih, krije svest o tome da predsednik i te kako ima podršku naroda i da to što je CRTA predstavila ima više veze sa njihovim željama, nego sa stvarnim mišljenjem građana.

Ovako na pitanje o izjašnjavanju građana o poverenju predsedniku za "Novosti" odgovara Milenko Jovanov, šef poslaničkog kluba SNS. Dodaje da im je Vučić ponudio da na demokratski način realizuju ono što je suštinski zahtev svih njihovih protesta i mitinga još od 2012. a to je njegova smena:

- Ova situacija je pokazala suštinsku razliku u razumevanju politike između predsednika Vučića i svih njih. Setite se situacije iz 2014. kada se na izborima pokazalo da Demokratska stranka i Bojan Pajtić imaju svega šest odsto podrške u Vojvodini. On ne da nije našao za shodno da podnese ostavku na mesto predsednika Pokrajinske vlade APV, iako je empirijski dokazano da nema legitimitet, nego se zubima držao za fotelju sve do 2016. Sa druge strane, predsednik je odmah tražio da se narod izjasni o poverenju iako je istraživanje sporno. Jasna je razlika između onih kojima je bila bitna vlast radi vlasti, moći i bogaćenja i predsednika Vučića koji vlast doživljava kao sredstvo dobijeno od naroda da se stvari menjaju nabolje u Srbiji i koji bez te podrške ne želi da bude na vlasti ni tren.

Predsednik je rekao da će referenduma biti "na ovaj ili onaj način". Znači li to da će izjašnjavanja biti uprkos stavu opozicije?

- Mislim da treba još neko vreme da sačekamo opozicione političare da razmisle. I pre dve godine su, dok su na ulici zloupotrebljavali tragediju u "Ribnikaru" i Malom Orašju i Duboni, prvo govorili "ko traži izbore, radi za Vučića", a onda su za par meseci promenili tu parolu u "ko ne traži izbore, radi za Vučića". Njihova prva reakcija je uvek negativna, kao kod dece do treće godine života, tako da mislim da sa njima treba biti strpljiv i pustiti ih da još malo analiziraju, razmišljaju, konsultuju se...

Verujete li da bi posle referenduma moglo da dođe do spuštanja tenzija koje se održavaju protestima?

- Referendum bi svakako bio najdemokratskiji način da se proveri legitimitet predsednika Vučića, ako već ima onih koji taj legitimitet dovode u pitanje, a nadam se da bi političari opozicije i oni koji za potrebe njihovog dolaska na vlast fizikališu i tabanaju na protestima, blokadama i slično, bili dovoljno zreli da stav naroda prihvate kao obavezujući. Predsednik Vučić je jasno poručio da bi to za njega svakako bio slučaj. Međutim, mislim da je ovde nešto drugo problem. Njima je, izgleda, isti onaj koji im je obećao da će na tacni dobiti lokalnu vlast u Beogradu, sada obećao prelaznu vladu i slične budalaštine i zato je za njih svaka demokratska provera neprihvatljiva, već hoće silom da promene volju građana i da se vlasti dočepaju oni za koje narod nije glasao. Evo, sad im je ideja da prelaznu vladu čine ovi iz "Proglasa" koji na izbore nisu ni izašli.

Najbolje da im to izglasa neki njihov plenum, pa neka glume da su ministri. Drugog rešenja nema, jer taj koji im je tu glupost obećao, opet ih je slagao.

Studenti u blokadama tvrde da njihovi zahtevi nisu u potpunosti ispunjeni, vlast tvrdi suprotno. Kako izaći iz te pat-pozicije?

- Zahtevi su u potpunosti ispunjeni, a niko nije toliko naivan da pada na forice iz "Blokadne kuharice". Ne znam kada manjina na fakultetima misli da prestane da maltretira većinu studenata koji žele da studiraju, polažu ispite, uče... Ne znam kako misle da nadoknade štetu onima koji će zbog njihovog maltretiranja izgubiti stipendije, domove, status studenta na budžetu. I najzad, ne znam kada će ta manjina među studentima prestati da maltretira sve druge mlade ljude koji nisu studenti, tako što im ne dozvoljavaju da se kreću, rade, zarađuju.

Šta očekujete od sveobuhvatne rekonstrukcije Vlade koja se najavljuje, ali i promene kadrova na svim nivoima?

- Moje jedino očekivanje je da to bude Vlada kontinuiteta. I to smatram najvažnijim, jer to znači nastavak sprovođenja politike predsednika Vučića, kojoj je temelj postavljen još 2014. godine kada je bio na čelu Vlade i koja je dala rezultate u bukvalno svim oblastima života. Sud treba da daju predsednik Vučić i premijer Vučević, jer imaju bolji uvid u to ko je kako radio i da li je ispunio očekivanja.

Hoće borba sa korupcijom biti zaista najjači udar do sada ili "dimna bomba", kako tvrde vaši protivnici?

- Mislim da se nakon brojnih hapšenja, presuda i smena koje su bile usmerene protiv ljudi sa članskom kartom Srpske napredne stranke ne može govoriti ni o kakvim dimnim bombama, već o ozbiljnom otklonu od korupcije. Samo što je važno znati da policija, tužilaštvo i sudovi ne funkcionišu na osnovu nečijeg utiska i optužbi na društvenim mrežama, već na činjenicama i dokazima. A sada će se ta borba nastaviti još energičnije i ponovo će biti dokazano da zaštićenih nema i ponovo će biti pokazana razlika između nas i bivše vlasti, u čije vreme su narko-dileri bili najveći investitori, a borba protiv korupcije kao sportski ribolov. Kada nekoga i uhvate u takvoj raboti, poljube ga i puste na slobodu.

Mislite li da je moguće promeniti nabolje atmosferu u parlamentu?

- Voleo bih to, ali me iskustvo uči da su takve želje i nadanja uzaludni. Opozicija je izabrala nasilje kao svoj način funkcionisanja i delovanja i to vam pokazuje i aktuelni i prethodni saziv Skupštine. Recite mi jednu sednicu na kojoj su predstavnici opozicije govorili o onome što je na dnevnom redu, na kojoj su analizirali zakonske predloge, argumentovano nudili alternativu. Toga jednostavno nema. Za njih je jedina dilema da li će na sednici primeniti fizičko, ili samo verbalno nasilje. Budući da ne mogu, a i ne želim da utičem na njih, uradiću sve što mogu da se poslanička grupa koju vodim, maksimalno posveti konstruktivnom radu u parlamentu, a njih da ostavimo da se valjaju u svom blatu.

I Šutanovac dobrodošao

KAKO su lojalisti unutar SNS doživeli političko vaskrsenje Šutanovca?

- Dobrodošao je svako ko može da doprinese državi i narodu, to je mnogo puta dokazano i to ljudi koji su lojalni predsedniku Vučiću i svim srcem podržavaju njegovu politiku odlično razumeju.