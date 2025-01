"I DA MI SE NEŠTO DESI, TO ĆE PROPASTI JER SU SRBI NAUČILI TO DA PREPOZNAJU": Vučić izjavio da će propasti spoljna ujdurma protiv Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se "krajem januara iznenaditi i mnogi tužioci" najavivši borbu protiv korupcije i da nijedna oblast i stranka neće biti preskočene.

Foto: Printscreen

Istakao je da je SNS najveća partija u celom regionu.

- Ti ljudi su preokrenuli putanju ove zemlje i uradili sve najbolje za ovu zemlju. I u toj partiji ima kukolja i sa takvima će SNS da se izračuna. Krajem januara će se iznenaditi i mnogi tužioci - kazao je Vučić, najavivši borbu protiv korupcije i da ni jedna oblast neće biti preskočena, kao i ni jedna politička stranka.

Takođe je izjavio da će propasti spoljna ujdurma protiv Srbije.

- I da mi se nešto desi, to će propasti jer su Srbi naučili to da prepoznaju - kazao je on.