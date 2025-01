BUKTI SUKOB U OPOZICIJI: Đilasovac ismeva Milivojevića i poručuje: Demokratsku stranku treba zabraniti (VIDEO)

NAKON što se prilikom jednog gostovanja na antisrpskoj televiziji "Nova" Srđan Milivojević, predsednik Demoratske stranke, hvalio demokratičnošću i poštenim izborima koji postoje u toj stranci, kao i potencijalom za ukrupnjivanjem, hladan tuš za njega stigao je od strane opozicionog jurišnika Srđana Škora.

Foto: Printscreen

- Ja zaista mislim da bi Demokratsku stranku trebalo privremeno na jedno pet godina zabraniti. Jer ona je, kako bih vam rekao, nepresušan izvor svih zala koja su nas snašla sa ovom vlašću, nepresušan izvor ljudi kojima su ogadili svaki pojam demokratije i demokratičnosti. Znači izvor, Demokratska stranka, oni su deo nečega zbog čega ovaj narod nema poverenja u opoziciju, jer oni kontrolišu i opoziciju, kadrovi Demokratske stranke.

- Mi pričamo o ljudima koji su juče davali anketu da je njih narod birao, ne pada im napamet da vraćaju mandate, njima je lepo, to je problem. Evo napravite analizu, koja kola voze, kako žive ti jurišnici borci protiv vlasti, to je prosto neverovatno i zato je to problem. I mislim da je upravo to veliko okupljanje, demokratska stranka je izvor - naveo je Škoro.

