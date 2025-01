PREMIJER SRBIJE: Ustav i zakoni Srbije važe za svakoga - Moj apel je da se svi smirimo, dozovemo pameti, da se smire strasti (VIDEO)

PREMIJER Srbije Miloš Vučević obratio se građanima.

Foto: Printskrin

- Kršenje zakona sa sobom povlači jasni definisane snakcije jer bez toga država ne postoji i nismo uređeno društvo nego anarhija, a to ne priliči našoj tradiciji.

- I moj apel je da se svi smiriimo, dozovemo pameti, da se smire strasti. Demokratija podrazumeva konkurenciju ideja. Nije zabljanjen politički aktivizam, okupljanje, protestovanje. Ono đšto jeste zabranjeno jeste blokada institucija, jeste zaustavljanje života u Srbiji. Vaša prava i slobode ne smeju da ugrožavaju prava i slobode nekog drugog čoveka i obrnuto. Ako se toga ne budemo pridržavali i ako to ne bude primenjenno, postaje sve besmisleno i urušava se čitav sistem. Siguran sam da apsolutna većina građana Srbije ne želi anarhiju u Srbiji i da nam neko spolja zajedno sa podizvođačima unutra uruši državu - naveo je premijer.

Kaže da je ono što se danas desilo u Novom Sadu pravi primer nasilja, političkog terora, kršenja zakonskih normi i moralnih načela.

- Gradska kuća je mesto gde radi gradonačelnik sa svojim službenicima. To nije skupština. Sve što su radili oni koji su uvek prisutni kada se dešavaju nasilne scene, oni koji uvek promovišu nasilje, jeste pravi prikaz kako oni vide i politiku i odnos prema gradu i državi. Na sramotu svih, posebno njih. Verujem da će državni organi bez kalkulacije preduzetu sve zakonske mere, procedure i one koji su odgovoni za kršenje zakona u skladu sa zakonom i odgovarati. Bez toga dolazimo u situaciju da svako može da radi šta želi, bez odgovornosti, time pravni sistem nestaje, nestaje država i time se ispunjavaju želje i snovi svih onih koji ne žele dobro našoj državi. A takvih nije malo u regionu. I danas imate u našoj državi imate ne mali broj ljudi iz inostranstva koji su došli u našu državu sigurno ne turistički - istakao je on.

Dodaje da se nada da će se povređena studentkinja brzo oporaviti, da se vrati svojoj porodici i da nastavi studiranje.

- Kao i starijoj gospođi iz Novog Sada kojoj želim brz oporavak. I jedna i druga scena je nešto što moramo zajednički da osudimo. I moja molba za sve koji organizuju skupove, javite policiji, da se osigura bezbednost svih učesnika. Niko vas neće zabraniti niti će vam zabriti da se okupite, ali dozvolite da policija može da asistira. A onaj koji je to juče uradio u Beogradu mora da bude kažnjen najstrože, i dobro je da je policija brzo reagovala. Još jednom, molba za sve građane Srbije. Razlike će uvek postojati, različitosti su deo demokratskog društva. Ne treba svi isto da mislimo, ali ne sme da se dozvoli anarhija i kršenje zakona. Apsolutno ne postoji opravdanje da se zbog ogromne tragedije koja se dogodila u Novom Sadu da se ruši država - rekao je on.

Kaže da ono što se trenutno dešava nema gotovo više nikakve veze sa tragedijom u Novom Sadu.

Premije je poručio da "Srbija mora da ide dalje, ne smemo dozvoliti da nam sruše državu".

On kaže da su prostorije SNS stalno na meti.

- Pogačari, Brkovići i ti opskurni likovi. Uništavali su prostorije u centru Novog Sada. Ali juče su nam razbijene prostorije i ovde u centru Beograda. Da bi Miran Pogačar potom nastavio kršenje zakona upadanjem u gradsku kuću. Zamislite da je neko od nas to pokušao? Pa bili bi privedeni samo kada bismo pomislili. Zadnji je čas da svi državni organi rade svoj posao. Ja ne mogu da radim posao tužilaca, policija ili sudova, ali moja je molba da svi rade svoj posao. Birani ste i imenovani da radite svoj posao. Ne u skladu sa partijama ili strankama, već u skladu sa Ustavom. U suprotnom ovo je anarhija, a ne država - rekao je premijer.

Vučević je kazao da ponuda za savetodavni referendum ostaje.

- Njima je tragedija da se menja vlast bez izbora. Naša ponuda za referendum stoji, nismo bežali ni od izbora. Ali mir i pravni poredak u državi moraju da se sačuvaju, to je kičma države - kazao je Vučević.