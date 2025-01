DOKAZ O MEĐUSOBNOJ STUDENTSKOJ TUČI NA PRAVNOM FAKULTETU: Evo kako se sve desilo

NA Pravnom fakultetu u Beogradu između studenata je došlo do međusobnog okršaja u noći između 13. i 14. januara.

Ceo skandalozni incident su celokupna opozicija, kao i opozicioni tabloid "Danas" pokušali da iskoriste protiv aktuelne vlasti i predsednika Vučića kog su optužili da je kreirao atmosferu koja je do toga dovela, te je jasno kome su sve laži vezane za ovaj slučaj išle naruku... Ili su barem tako pokušali.

Uvidom u službene beleške nastale nakon ovog incidenta vidi se da je ono što se desilo počelo iz studentskog koškanja koje je kasnije preraslo u fizički obračun. Naime, u izjavi jednog od učesnika saznaje se, kako su saznala i službena lica, da je "koškanje" počelo u amfiteatru 6.

Osoba koja je dala iskaz rekla je da je najpre na studentskoj grupi stigla poruka da "momak u belom najk duksu" pravi probleme i da neko od muškaraca interveniše.

On je potom objasnio da je momak imao megafon, obrazloživši dalje sve detalje incidenta. Opisao je do detalja tuču. Do detalja je i taksativno objasnio kako se desio sukob sa drugom grupom momaka, rekavši policiji u zaključku izveštaja da bi mogao da prepozna momka sa kojim se sukobio, kao i da je procedura takva da na Pravni fakultet ne mogu da ulaze osobe koje nisu njegovi studenti, i da je procedura takva da sve i da ulazi neko sa strane to može da učini samo uz jednog od studenata koji se prijavljuje svojim studentskim indeksom, kao i da onda ista ta osoba garantuje za njih.

Inače, student koji je dao izjavu u policiji rekao je da ne može tačno da kaže zašto je do konflikta došlo.

A šta se zaista tamo desilo pisali smo prethodnih dana. Naime, i kroz izveštaj Tužilaštva jasno je da se sukob dogodio između - pijanih studenata.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ranije je rekao da su u incidentu učestvovali studenti sa drugih fakulteta koji su bili pozvani na obeležavanje pravoslavne Nove godine na Pravnom fakultetu.

- Pozvao ih je njihov prijatelj koji je bio na Pravnom fakultetu, i čije su sestra i devojka studentkinje tog fakulteta. Sačekao ih je ispred zgrade, bez ikakvih problema su prošli, noseći flaše. To je bilo u 0.38 sati, već posle pola sata dolazi do prvih čarki, do pokušaja fizičkog obračuna i verbalnih sukoba unutar same zgrade. Oko dva sata ujutru dolazi do dva incidenta napolju, znači izvan zgrade - rekao je Dačić.

Dakle, sve prethodnih dana jasno upućuje na isti zaključak - na osnovu sistema video-nadzora i izjava koje su date u policiji nepobitno je utvrđeno da taj incident nema nikakvu političku pozadinu i da niko sa strane nije poslat niti organizovano doveden na Pravni fakultet da bi pravio incidente. Ma šta govorili!

(Alo)