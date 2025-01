"TO SU RADILI ROBERTU FICU, VIKTORU ORBANU..." Vučić o jezivom medijskom linču - Tri su razloga zašto me mrze

GOSTUJUĆI u emisiji "Fokus" na televiziji B92, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o velikoj mržnji koja je svakodnevno ovaploćena kroz jezive članke i naslove antisrpskih medija, usmerene protiv njega.

Foto: Printscreen

Predsednik je između ostalog komentarisao i naslovnu stranu dnevnog lista "Danas", na kojoj je predstavljen kao Hitler.

- To su radili Robertu Ficu, Viktoru Orbanu, u pojedinačnim slučajevima Angeli Merkel, i nekim drugima, ali ne u ovako permanentnim i dugotrajnim kampanjama. Ovo jeste mržnja - ističe Vučić.

Kako kaže, postoje dva razloga ovakve mržnje.

- Mnogi ljudi na onom delu političke scene koja pripada režimu, oni koji su izgubili deo privilegija, tu mislim na njihove političke stranke, od Dragana Đilasa, koji je Albert Ajnštajn za dobar deo njih, a znate šta mislim o njegovoj korumpiranosti, lopovluku... do dobrog dela NVO koje svoju porciju čvaraka moraju da dobiju na taj način što će da obavljaju najprljaviji posao protiv sopstvene države. Oni smatraju - prošlo je 4,8,12, godina, sad je vreme, sad ili nikad. Jer mora da se desi to. Ne mora da se desi. Može Real da pobedi Zvezdu i 50 puta, nije istina da Zvezda mora 51. put da pobedi. Mora da bude bolja da bi pobedila. Hoće li ili neće pitanje je. A to da mora da se desi - ne mora ništa da se desi. I neće im se desiti ni 2026. ni 2027. bez obzira na to koje godine će biti izbori raspisani. Jedino što mogu da urade je da mene sklone kao predsednika. Jer ja verujem da je CRTA aprolutno u pravu. Ne bi toliko para davale sve svetske sile CRTI, da su oni toliki lažovi. Nemoguće je da oni ne mogu da dobiju referendum, a imaju prednost od 21%. 21% je u ovakvoj atmosferi nemoguće nadoknaditi, apsolutno nemoguće - neveo je Vučić.

- To je jedino što mogu da dobiju. Za ovo drugo vam kažem - izgubiće opet. Zašto, zbog drugog razloga. Drugi razlog je prost. Ne mogu da podnesu činjenicu da oni koji su tobož urbaniji, pametniji, elita, ništa nisu uradili za ovu zemlju kako treba osim što su je opljačkali, uništili, ekonomski razorili, a nekakav krezubi Vučić, seljačina sa one strane Drine, uspela da obezbedi najveći ekonomski napredak u istoriji Srbije, uspeo je da obezbedi samostalnost, i slobodarsku viziju Srbije, da nam niko ne određuje kakvu ćemo politiku da vodimo, već da to sami radimo, i u najkomplikovanijim geopolitičkim uslovima da uspevamo da to uradimo. Ta mržnja prema onima koji su uspešniji od njih, a koji njima ne pridaju tu pažnju za koju oni misle da je zaslužuju. Uvek sam mrzeo da se dodvoravam dvorskim budalama koji su bili "krem de la krem" disidenstva, uvek lepo živeli, ali kad im dođe trenutak uvek malo kritikuju, malo bi da lajkuju proteste, ne bi li ih neko poznavo, ne bi li im se neko dodvoravao... Ma ne pada mi napamet! Nikada nisu služili ničemu, osim zamajavanju naroda i otimanju narodnih i državnih para i ničeg drugog. To je drugi suštinski razlog zašto me mrze - istakao je predsednik Srbije.

- I treći je taj, što jeste moja krivica, taj što ja ne mogu prema takvim ljudima koji nikakvu akciju i nikakvu hrabrost nikada nisu imali da urade nešto za zemlju, da ponekad sakrijem prezir i izvinjavam se ljudima zbog toga. Vidite da najbolje žive kada pogledate, oni najbolje i najviše dobili, a najmanje se bune oni koji su najmanje dobili - zaključuje on.