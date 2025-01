ANALIZA "NOVOSTI": Koliko su pouzdani podaci koje plasira Arhiv javnih skupova

KORIŠĆENjE besplatnih softvera i ručno prebrojavanje ljudi na okupljanjima u Srbiji, koje koristi Arhiv javnih skupova nisu pouzdane metode za utvrđivanje broja prisutnih na javnim mestima. S obzirom na to da je reč o organizaciji koja je nastala u julu 2023. godine i ima tri člana, deluje da je njihov glavni cilj da se ukaže na masovnost ne bi li se tako motivisali drugi ljudi, da se priključe protestima, čemu i svedoči njihova procena da je na Slaviji 22. decembra bilo 100.000, dok je procena MUP da je na istom prostoru bilo oko 29.000 demonstranata.

Foto: Printskrin

Ovako sagovornici "Novosti" komentarišu rad Arhiva javnih skupova, a na čije se podatke pozivaju organizatori protesta i pojedini mediji. Prema podacima iz Agencije za privredne registre, njihov ukupni godišnji prihodi za 2023. godinu bili su 1.000 dinara, a bilans stanja pokazuje da im je obrtna imovina 83.000 dinara. Sedište im je u jednoj zgradi u naselju Tovilište kod Padinske skele u Beogradu, a na sajtu je navedeno da se finansiraju od donacija, te da su pomoćni softver koji koriste skinuli besplatno sa zvanične internet prezentacije platforme Qu Path. Osnivači Arhiva su vizuelni umetnik Vladimir Nikolić, te medijski aktivisti Aleksandar Gubaš i Dušan Čavić, koji je koautor serije "Marka Žvaka".

Iz Arhiva javnih skupova za naš list kažu da njihov rad nije zasnovan na softveru, već da je njihova prepoznatljivost i u tome što oni instistiraju na ručnom obeležavanju prisutnih jer je to, kako kažu, "i dalje pouzdaniji metod od bilo kog softvera".

- Jedini softver koji koristimo služi samo za registrovanje ručno obeleženih ljudi i ispisivanje njihovog broja. To je jedan besplatan program za histopatološke analize, za digitalnu patologiju koji može da se skine s našeg sajta. Ovaj program nam olakšava ručno obeležavanje ljudi na slici, a brojanje se vrši automatski. Takođe, grafički interfejs programa nam omogućava mapiranje, odnosno razdvajanje različitih koncentracija ljudi po kvadratnom metru na posmatranom skupu. Za izračunavanje površine nepravilnih geometrijskih oblika koje formira svaki skup na jedinstven način, koristimo platforme bazirane na Google Maps alatima, koje su veoma precizne i takođe besplatne.

S obzirom na to da je Arhiv javnih skupova registrovan u julu 2023, a na svom sajtu imaju podatke sa okupljanja građana od 2000. godine, iz ove organizacije kažu da broj prisutnih na ranijim dešavanjima utvrđuju isto kao i danas, na osnovu vizuelne dokumentacije, ukoliko je dostupna i upotrebljiva.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ističe da se ovakvim brojanjem prisutnih na skupovima podaci preuveličavaju, ne bi li to motivisalo ljude koji se i dalje dvoume, da izađu na ulice. On dodaje da je i delovanje Arhiva javnih skupova u službi šireg cilja, a to je da se zloupotrebi tragedija koja se dogodila na Železničkoj stanici u Novom Sadu:

- Ta organizacija služi da se ovim protestima da podstrek, a glavni cilj je da se ukaže da postoji masovnost ne bi li se tako motivisali drugi ljudi da se priključe. Kod mnogih postoji određena vrsta skepse, jer je i ranije bilo protesta koji nisu bili masovni, zato sada na ovaj način hoće da pokažu da ih je mnogo, da njihov broj raste i to je direktno u službi tog šireg cilja, da iskoriste ovu nesreću u Novom Sadu, ne bi li se opozicija konačno domogla vlasti. To nije ništa novo, i ranije je bilo bilo pokušaja zlupotrebe takvih situacija, kao u slučajevima "Ribnikara" Malog Orašja i Dubone. Zato i ima preuveličvanja broja prisutnih na skupovima.

Graovac podvlači da je i sam pojam "arhiv" u nazivu ovog udruženja "deo paketa obmane".

- Sam pojam "arhiv" treba da uliva poverenje, jer ljudi to povezuju sa nekom državnom institucijom. Ali, ništa od toga ne može promeniti broj ljudi na ulicama i ta kampanja koja se vodi ne može da oblikuje mišljenje celokupnog stanovništva.

Analitičar Nebojša Obrknežev smatra da besplatni softveri za prebrojavanje ljudi nikako ne mogu biti pouzdani, a kamoli da tri čoveka u Arhivu ručno broje prisutne

- Ne možete izbrojati ljude zbog razuđenosti, nerazuđenosti, kretanja ljudi. Dakle, to je u potpunosti nepouzdano. Sa druge strane, imamo medije koji koriste takve cifre, što više "napumpane" jer to njima odgovara, da bi napravili od jedne male skupine ljudi veliku grupu kako bi izazvali još veću izlaznost na ulice, a naravno podrivajući unutrašnju bezbednost i sigurnost zemlje. I to određeni mediji rade već duže vreme, ali prosto treba da verujemo institucijama poput MUP. Imamo primer da su i MUP I Arhiv javnih skupova u Novom Sadu prebrojali isti broj ljudi, pa nije jasno zbog čega je na Slaviji bila tolika razlika.

Metode MUP verodostojne GRAOVAC kaže da su podaci MUP, ukoliko prebrojavaju prisutne na osnovu signala mobilnih telefona, pouzdaniji nego "ručno" brojanje. - Danas retko ko na ulicu izlazi bez mobilnog telefona kod sebe, i to je jedan od najverodostojnijih načina brzog brojanja. Policijske metode su oduvek najefikasnije, tako što mere površinu prostora na kom se ljudi nalaze i koliko ih može biti na tom prostoru. Uvek ću pre da verujem onima koji imaju iskustva u takvim slučajevima nego onima koji su nastali juče kako bi protesti dobili podstrek i kako bi slika o njihovoj masovnosti bila u cilju ostvarenja političkog cilja odnosno dolaska na vlast.

Naš sagovornik ističe da prebrojavanje ljudi na protestima ne sme da služi za manipulacije koje bi izazvale još veći bunt i bes kod građana na ulicama.

- Nikom nisu potrebni neredi i zaustavljanje života običnog naroda. Naravno, svako ima pravo na okupljanje i izazivanje nezadovoljstva, ali manipulacija brojevima koja je trenutno aktuelna u pojedinim medijima nikako ne ide u prilog smirivanja tenzija - zaključuje Obrknežev.

Popovićeva: Traje pritisak MINISTARKA pravde Maja Popović izjavila je da je okupljanje ispred zgrade Ustavnog suda nastavak pritisaka na institucije u Srbiji, da rade po volji i zahtevima grupe studenata, a ne po zakonima i Ustavu. - Upravo bi ta grupa želela da tužilaštva i sudovi rade onako kako oni misle da treba, a ne po zakonima i Ustavu. Iako se broj onih koji su se okupili da ukažu na navodno nepoštovanje građanskih prava smanjuje, grupe za pritisak i dalje krše pravo na slobodu kretanja drugih građana - istakla je Popovićeva.

Ona je dodala da se pojedini studenti pozivaju na poštovanje Ustava, a "sami ga krše, što pokazuje da im zaštita i poštovanje prava nije na prvom mestu".