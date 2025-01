ŠEŠELJ UPOZORAVA: Prave nas budalama i zavrću nam uši

SAD nam zavrću uši i prave nas budalama, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: V. Danilov

- S jedne strane "otvara strateški dijalog", a sa druge strane ugrožava nam samu egzistenciju tako što blokiraju NIS, sa providnim i podmuklim obrazloženjem da je to "zato što je NIS u većinskom ruskom vlasništvu". I to sad pred kraj administracije! Što se nisu setili pre dve godine da to urade? - pitao je dr Šešelj na Tanjug TV.

Lider radikala je rekao da se nada da će se uključiti treći faktor i da će biti pronađeno dobro rešenje, prijateljsko sa Rusijom.

- Ne mogu se sve stvari unapred reći - rekao je predsednik SRS.