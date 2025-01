KLUPKO SE ODMOTAVA: Jedan od studenta koji je prisustvovao tajnom sastanku sa Gruhonjicem, Ješićem i Šperom, priznao da su bili tamo

JEŠIĆ psovao umesto da odgovara na pitanja novinara

Foto: Jutjub/Fakultet za crnogorski jezik i književnost

SASTANAK predstavnika opozicije, sindikata i studenata, o kojem su izvestili mediji, održan je juče u Novom Sadu, potvrdio je za Juronjuz Srbija jedan od, na njemu prisutnih, predstavnika studenata.

Na sastanku se, prema tvrdnjama beogradskih medija, što sagovornik Juronjuza nije demantovao, razgovaralo o narednim koracima protesta i daljem udruživanju strana koje su uzele učešće, od kojih su dva predstavnika studenata iz Novog Sada, profesor Univerziteta Dinko Gruhonjić, predsednik granskog sindikata "Nezavisnost" Darko Šper i opozicioni političari Goran Ješić i Jasna Matić.

Jedan od predstavnika studenata iz Novog Sada je rekao da je sastanak održan, kao i da je tema sastanka bila drugačija u odnosu na ono što je dogovoreno ranije.

- Mi smo bili pozvani na sastanak koji nam je predstavljen skroz drugačije od strane pojedinih lica koja su takođe prisustovala sastanku i uopšte nam nije bilo rečeno ko će tačno biti tu, a to su ljudi od kojih se mi od samog početka ograđujemo - rekao je predstavnik studenata.

Bivši funkcioner Demokratske stranke i AP Vojvodina i dugogodišnji predsednik opštine Inđija Goran Ješić kazao je da nije čitao tekst koji su o ovom sastanku objavili mediji i umesto odgovora na pitanja novinara postavio je retorička pitanja u vezi sa političkim udruživanjem.

- Ja koordinišem organizacijom i to sam najavio i to je javna stvar. Da li imamo pravo da se sastajemo? Da, imamo prava da se sastajemo. Da li imamo pravo da budemo opozicija ovom režimu? Da, imamo pravo da budemo opozicija, i ne znam zašto je to tema medija. Je l' ne smemo da se udružujemo? Građani ne smeju da se udružuju, a Ustavom je zagarantovano pravo da se udružuju građani? Je l' to predlažu Kurir, Informer, Vučić i SNS? Da se zabrani političko udruživanje građana? Ako to jeste, onda to treba da kažu - rekao je Ješić.

Upitan o imenima učesnika i razlozima sastanka Ješić ponovo odgovara pitanjem.

- Zar je Dinku Gruhonjiću zabranjeno Ustavom i zakonom da se politički deklariše? Je l' to piše da novinari ne mogu biti politički deklarisani? Pri tom je to udruženje građana. Dajte molim vas, znači ovako, odgovor na sledeće pitanje: Ako Vučić i ekipa zakonom zabrani i Ustavom pravo na političko udruživanje, onda mora da nas obavesti da je promenio Ustav i promenio zakon. Do tada nek jedu g****" - rekao je.

Pozivu Juronjuza nisu se odazvali profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i bivši predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Dinko Gruhonjić ni predsednik Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost” Darko Šper, koji je na nedavnom osnivačkom skupu Ješićeve političke inicijative “Samoodbrana” pozvao medijska i novinarska udruženja i sindikate da se pridruže NDNV i Nezavisnosti i “obustave kontakt sa režimom”.

Predstavnik studenata sa jučerašnjeg sastanka, međutim, negira da već samim ulaskom u pregovore sa opozicionim političarima i blokade dobijaju političku funkciju, od koje se student i njihovi plenumi uporno ograđuju. Detaljnije informacije o tim pregovorima, ipak, javnost će možda dobiti, kaže za Juronjuz, tek ako tako odluče na fakultetima i u univerzitetskom plenumu.

- Ako vas interesuje da bi informacija išla dalje od ovog telefonskog razgovora, moram da se posavetujem sa svima, jer je takav dogovor, da ne dajemo nikakve vrste izjave pre nego što smo se konsultovali sa studentima fakulteta, a i ovo se tiče studenata, tj. predstavnika drugih fakulteta, tako da bi ovo išlo zapravo i na univerzitetski plenum. Ali ono što ja imam da pitam vas jeste za kakve novine smatrate Kurir i B92 i tu vam je svaki odgovor. Ne, studentski protesti ne dobijaju političku konotaciju i strogo se ograđujemo od svake vrste političke organizacije, političkih ličnosti ili bilo čega sličnog. A i stranaka i svega, apsolutno - rekao je predstavnik studenata sa sastanka.