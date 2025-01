PROFESOR JAKOVLJEVIĆ: Vlast je ispunila zahteve studenata, odgovorno su reagovali nakon tragedije (VIDEO)

PROFESOR Medicinskog fakulteta Vladimir Jakovljević gostovao je u jednoj emisiji gde je rekao da je vlast odgovorno reagovala nakon tragedije u Novom Sadu.

Foto: Printscreen/Iks

„Studenti su tražili da se iznese sva dokumentacija oko tragedije i to je učinjeno, to je ekspresno urađeno. Ranije se dešavalo da vozači ministara zgaze ljude na pešačkom i nije im padalo na pamet da podnose ostavke, a ovde imamo ostavke dva ministra, jedan je bio i uhapšen. To govori da je vlast odgovorno reagovala u ovoj situaciji. Ja ne znam da li je vlast mogla brže da kazni odgovorne, ipak tu treba da ide neki proces, ne može policija da ide i hapsi po kućama”.

PROF. JAKOVLJEVIĆ: "Vlast je ispunila zahteve studenata, odgovorno su reagovali nakon tragedije!"



Vladimir Jakovljević - profesor Medicinskog fakulteta:



"Studenti su tražili da se iznese sva dokumentacija oko tragedije i to je učinjeno, to je ekspresno urađeno! Ranije se… pic.twitter.com/IKV80ZQXmG — Detektor laži (@LaziDetektor) January 11, 2025