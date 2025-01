ONI TRAŽE POTPUNI ODLAZAK RUSKOG INTERESA IZ NIS-A: Vučić - Za sve operacije imaćemo 45 dana, zaključno sa 25. februarom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se nakon sankcija Naftnoj industriji Srbije.

Vučić je rekao da je reč o najtežim saknicjama koje pogađaju neku kompaniju u Srbiji.

- Oni traže potpuni odlazak ruskog interesa iz NIS A. D., a prema ovome je "rimuv" (ukloniti), a ne "ridjus" (smanjiti), ne dozvoljavaju da bude manje od 49 posto ruski udeo, već potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS-a. Plan eventualne vlasničke transformacije moraće da bude odobren od SAD - rekao je Vučić.

- Za sve operacije imaćemo samo 45 dana, zaključno sa 25. februarom. Do tada mi ne samo da moramo da završimo potpisivanje bilo kakvog ugovora sa ruskom stranom, već moramo da završimo "klozing", sve mora da bude gotovo. Eventualna finansijska transakcija može biti produžena do 12. marta, ali i tu transakciju moraju da odobre u okviru Vlade SAD. Čak mogu da kažu da ni novac koji bismo možda mogli da prebacimo, moguće da čak ni to ne dozvole, zato nam predstoje razgovori. Ja verujem da niko neće ići tako daleko, jer Srbija nije zemlja koja voli da krade i otima imovinu - rekao je Vučić.