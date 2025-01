DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA: Blokade kao kada bismo mi upadali na televizije i blokirali njihov rad dok nam se ne povećaju apanaže

DEKAN Ekonomskog fakulteta u Nišu dr Vladislav Marjanović objasnio je koliko je opasno da neformalne grupe blokiraju nastavni proces.

Foto: Printskrin K1 TV

- Problem sa ovim bloladama je što neformalne grupe blokiraju nastavni proces ali i kompletno funkcionisanje tih institucija! Ovde se postavlja pitanje šta je to neformalna grupa? Dakle, to je veliki problem! Ako se stavite u poziciju mene kao dekana, zamislite da sada uđe neka neformalna grupa sa svojim zahtevima, uzurpira amfiteatar i fakultet i kaže 'vi do daljnjeg nećete raditi!' To je isto kao kada bih ja sad došao na vašu televiziju sa nekoliko ljudi i rekao 'mi smo neformalna grupa i imamo zahtev da nam se poveća apanaža za 50% kao nastavnom kadru' i blokiramo vašu televiziju! - rekao je on za K1.

DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA: "Ovo sa blokadama je kao kada bismo mi upadali na televizije i blokirali njihov rad dok nam se ne povećaju apanaže!"



Dr Vladislav Marjanović - dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu:



"Problem sa ovim bloladama je što neformalne grupe blokiraju nastavni… pic.twitter.com/ka87aYVANe — Detektor laži (@LaziDetektor) January 9, 2025