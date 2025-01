VUČIĆ MOŽE DA ZAVRŠI KAO ĐINĐIĆ: U toku stvaranje pogodnog tla i pozivi na ubistvo srpskog predsednika (VIDEO)

DEJAN Petar Zlatanović, poznat po pozivima za Vučićevo ubistvo, kriminalizuje srpskog predsednika u emisiji kod opozicionog Dikića i priziva atentat!

Foto: Printksrin

"Po meni sada sledi rumunski scenario. Jedan je Čaušesku i drugi koji bih ja voleo, za koji se zalažem, to je ova Laura Koveši. U opciji je što ja mislim da će i Čaušeski scenario ne zato što ćemo ti i ja da se obračunamo sa Vučićem, nego najmanje jedan čovek koga on gleda ili koga je napravio danas koga je video u roku od 24 časa ili koga je napravio milionerem ili milijardera jedva priželjkuje taj scenario. Svim silama ću se boriti da on ostane po svaku cenu živ jer je jako bitno da ovaj drugi scenario, a to je borba protiv korupcije tako završi, a nikako ovaj prvi Čaušesku. I, o čemu se radi? Postoji po meni u svetu gde mogu ti bogati da nađu možda podršku da ga eliminišu kao što je zemunski klan eliminisao Đinđića".