SKANDALOZAN PRILOG NA N1: Šolakovi mediji i novinari najstrašnije izvređali Crkvu (VIDEO)

SKANDALOZAN prilog na televiziji N1 - antisrpski mediji u Srbiji i njihovi novinari najstrašnije su ponizili i izvređali Srpsku pravoslavnu crkvu.

Foto: Printscreen/N1

Naime, Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik lista "Danas", na pitanje novinarke "u koji biste vi od ovih lokala najradije ušli?", prilikom uključenja sa terena rekao je sledeće:

- Ja bih u kafanu ušao, mada privlači me i ova crkvena prodavnica. E sada u s*ksi šop bih ušao svakako da vidim šta ima unutra. Nisam nikad bio, ali nekako mi je logičan taj spoj jer crkva... Načelo religije svih religija je "ljubi bližnjeg svog", tako da je logično da s*ksi šop bude u blizini crkvene prodavnice, pretpostavljam da crkva podržava to, doduše u ovoj prodavnici ima i verovatno nekih drugih stvari, za ljubiti bližnjeg svog, recimo vežite bližnjeg svog, ili bičuj bližnjeg svog, i sad ljudi koji dođu u s*ksi šop, oni mogu da odu do crkvene prodavnice da se konsultuju da li je to greh. Ja mislim da je to dobro, jer iako su grešni i ulaze u ovu prodavnicu, što verovatno može biti u nekim tumačenjima greh, mogu odmah da odu u crkvenu, da otkupe te grehe, da kupe neki lep med, neki lep krst, koji može da se okači recimo o retrovizor ili nešto što će da sa njih spere sve te grehe, i mislim da je to odličan spoj, to treba raditi što češće, recimo pored kockarnica, kladionica, treba otvarati crkvene prodavnice, ili recimo pored televizije Pink ili redakcije Informera, sve što širi neki greh i nemoral, i onda imate odmah pored crkvenu prodavnicu gde posle tog svog prešnog čina recimo odlaska da gostujete na Pink ili na televiziju Informer, ili odete u kockarnicu, odete posle da se okrepite...

Pogledajte priloženi snimak: