VUČIĆ SE OBRATIO NA SEDNICI VLADE: Protesti padaju zahvaljujući njihovim greškama - Imaćemo sve veće pritiske oko KiM (VIDEO)

NA POZIV predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici Vlade.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sednica je počela minutom ćutanja za stradale u masakru na Cetinju.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Dogovorili smo juče o danu žalosti povodom tragedije na Cetinju. Razmere tragedije su velike. Naše je da kažemo da smo uz njih i u bolu, tuzi i a ako bilo šta možemo da pomognemo da to učinimo. Ovo je i za nas još jedna pouka šta možemo da radimo brže i snažnije, zato bih vas zamolio da dalje izvršite proveru svih bezbednosno interesantnih lica, da mi spustimo rizike takvih incidenata na minimum - rekao je Vučić.

O sankcijama SAD

- SAD uvešće sankcije ne generalne i opšte, već sveukupne NIS-u. To neće biti sankcije protv kompanija koje imaju rusko vlasništvo, već direktne sankcije NIS-u. Nas to dovodi u veoma tešku poziciju - istakao je Vučić.

- Slede nam problemi i sa rafinerijom, Petrhemijom i drugim našim gigantima, suštinskim opstankom ekonomije koju imamo danas, jer ne možete da nabaljate rezervne delove. Ja sam rekao podsekretaru da mi ne možemo da budemo srećni zbog takve odluke, ali ona sledi i nemamo mesta žalopojkama i kuknjavi, jasno je da nije pravično, ali to ćemo da prepustimo analitičarima. Postavlja se samo pitanje zašto sada i u ovom trenutku. Čudni su razlozi. Oni će reći da je upereno protiv Rusa jer oni time finansiraju deo svoji ratnih napora. Oni time nisu finansirali deo svoji ratnih napora, za to postoje knjige i dokazo. Moguće je da im smeta ruska kompanija napravila makar u jednoj godini visok profit, ove godine je to značajno niže. I u godinama koje dolaze ne može da bude visok. Da li je to vezano i za neke pokušaje spolja da se destabilizuje situacija u našoj zemlji, ne mogu bez dokaza da bilo koga za nešto slično optužujem. Svakako je to nešto što našu zemlju dovodi u tešku poziciju. Pitao sam koliki je rok i koliko ćemo vremena da imamo. I ono što sam razumeo - danas ću imati dalje razgovore sa Hilom, to je da će nam dati 30 dana da sagledamo svoje mogućnosti i pokrenemo akciju, a za 60 dana moramo ceo proces da završimo. Oni će pre 15. januara izaći sa tom zvaničnom odlukom. Do 15. marta mi moramo da završimo sve, a do 15. februara moramo da znamo šta da radimo - naveo je Vučić, na šta je ministar Siniša Mali dodao da to mora da se dogodi pre, te da se to mora rešiti što pre.

- Vlada treba da formira dva tima, ali pod koordinacijom premijera, ja ću pomoći u razgovoru sa Putinom, pošto on neće da razgovara sa bilo kim drugim, jedan je oko pregovora za gasni aranžman koji moramo da postignemo, da bismo imali gasa, drugi koji se tiče NIS-a.

Ističe da imamo dobru konekciju sa novim ljudima iz Trampove administracije koji su važni po ovom pitanju.

- Ako ne uspemo, moramo sa Rusija da razgovaramo. Apsolutno poslednja opcija mora da bude neprijateljsko preuzimanje. Kada više znamo da ne možemo da preživimo. Delim zabrinutost, sve rezerve koje imamo bi napravile haos na tržištu. Pre toga postoji bezbroj mogućnosti o kojima moramo da razgovaramo - naveo je Vučić.

Ističe da je ovo za nas veliki problem posebno u ovakvim geopolitičkim uslovima koji će doneti bezbroj problema za nas.

- Mi ako budemo išli i da platimo Rusima, pa to će im direktno završiti na ratištu. Da ne ulazimo u cenu. Bez plaćanja ja ne mogu da podnesem, mi nismo otimači i gusari, kao što na Zapadu danas otimaju Rusima imovinu, pa će jednog dana da stoje u redu da im se izvinjavaju što su to uradili, dodaje on.

Kaže i da je protiv "plenuma" u našoj zemlji.

- Ja ću sa Putinom da računam, tražiću razgoivor oko svetog Joivana, kada vidim šta su moji razgovori sa novom američkom administracijom doneli - rekao je Vučić.

- Do 15. februara moramo da donesemo odluku šta ćemo sa tim.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

O odnosu sa novom američkom administracijom

- Imaćemo dosta promena, pristup novoj američkoj administraciji mora da bude ozbiljan i odgovoran, da ne dozvolimo drugima da preko svojih biznis kanala i svega drugog laške dolaze do najvažnijih predstavnika američke administracije - naveo je Vučić i dodao da je prethodnih dana imao važne sastanke u Beogradu sa nekoliko njih.

- Ana je na godišnjem odmoru imala važan susret. Nadam se da ćemo uspeti da obezbedimo makar toliko ili makar to da uvek možemo da budemo saslušani i da se borimo da se naša reč čuje u novoj američkoj administraciji. Očekujem dubinske promene širom sveta, na žalost i nekih iz vlade, a verujem na radost većine u Vladi i ogromnu radost građana Srbije, sem onih koji direktno plaćaju aktivnost usmerene protiv Srbije koje su uglavnom donirane preko USAD-a, i drugih organizacija, preko njihovih evropskih ćerki organizacija i svega drugog. Taj pristup je za nas veoma važan - ističe Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

"Vojvođanska platforma"

- Zamolio bih, Miloše ti to dobro osećaš, u našoj zemlji je osim žestokog Kurtijevog pristupa i ogromne sinergije ujedinjenosti između Zagreba i Prištine, u borbi protiv vlasti u Srbiji i dela nekadašnjeg podgoričkog režima, i njigove medijske hobotnice i zajedno sa hobotnicom Junajted grupe odavde, vrše pritisak ne bi li došlo do promena. Oni ne žele snažnu Srbiju, ono žele Srbiju na kolenima, kakva je bila između 2000, i 2012. godine. Već 11. januara očekujemo predstavljanje, malo će to krijući da uradem tzv. Vojvođanske platforme u kojoj će učestvovati i deo studenata predvođeni Milom Pajić i pod palicom Dinka Gruhonjića i ona bi trebalo da oduzme Srbiji onu vrstu vlasti koju ima na svojoj teritoriji, ne računajući KiM, i u jednom drugom njenom delu, i da se vrati u prošlost u vreme pred jogurt revoluciju. Reč je ozbiljnim tektonskim pokušajima. Moramo da se suprotstavimo, ne oružjem i sukobima, tu ne mogu da nam pomognu ni policija i vosjka, već znanjem snagom, odlaskom u narod i govoreći ljudima šta je to što hoće da urade i naprave od naše zemlje. Molio bih ljude iz Vlade da po tom pitanju budu neuporedivo aktivniji. Nervoza će da raste. Po svim parametrima protesti padaju, ne zakvaljujući angažmanu vas, već zahvaljujući njihovim greškama i angažmanima drugih ljudi i kako padaju biće sve veća nervoza i agresija. Važno je da se ne napravi greška, nigde sukoba, nigde intervencije. Ako hoće ispite hoće, ako neće neće. Odavno su svi zahtevi ispunjeni, o tome više niko ne priča. Govorili su da su građevinske sveske i aneksi nedostajali, sad kad su pokazani, više niko i ne pominje, niti ih sad interesuje to. Shvatili smo svi šta ih interesuje. Nama je važno da osiguramo bezbednost za naše građane, da oni vide da smo mi trpeljivi i mirni i to je sve što treba da bude naša politika - naveo je Vučić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

O prosvetnim radnicima

- Imao sam razgovore, bila je sa mnom Slavica Đukić Dejanović, razoovr sa prosvetnim radnicima, ispunili smo im sve zahteve. Srećan sam, pokušao sam da vam pomognem, ali nisam imao taj slučaj da neko za 24 sata promeni priču i ploču. Za jednu stvar su objektivni u pravu, nikada neću prihvatiti da Đilasova nastavnica izvodi decu na ulice i da to bude vrhunac kako bi trebalo da izgleda škola. Ne bih voleo da moje dete neko takav uči niti vaspitava, ne želim to ni tuđoj deci, sve su to naša deca. Prosvetni radnici su u pravu za jednu stvar, 2018. smo dostigliu republički prosek sa platama, međutim, ja sam kriv za to, povećavajući više plate zdravstvenim radnicima i vojsci, i sada oni imaju nešto niže. Prihvatili smo da to ispravimo, oni su prihvatili, pa su promenili svoje stavove. Mislim da je važno, da vi donesete odluku da u narednim danima krenete u razgovore sa njima. Najlakše je primeniti mere disciplinske i sve druge. Deo tih ljudi su politički obojeni, ali to je mali deo po mom mišljenju, mogu da budu u sindikatima, ali većina će da razume kad im uputite dobru poruku, kada im pokažete da brinete o njihov platama i primanjima, interesima. Donesite odluku i kada prođu praznici krenete u razgovore i izveštavate javnost šta ste sve prihvatili, a kako su zahtevi narastali - rekao je Vučić.

- Neverovatno je kao kvasac zahtevi su narasli u roku od 24 sata, zato što su neki od njih kao politički aktivisti pomislili "evo je revolucija, poobedili smo, sad će da teče med i mleko", za dva godine ne bi imali ni platu, kao što je defakto nisu ni imali 2010. i 2011. - rekao je Vučić.

- BDP, sve proračune da uradimo, da ubrzamo i građevinu, Siniša, imaćete i pandu kao efekat. Videće se već u prvom kvartalu i vi to Branko možete brzo da računate, da ukažete da gde vidite da je usko grlo, da menjamo i popravljamo stvari. Kao što smo ubrzali sa dozvolama za auto-put, sad neće niko živ da potpiše dozvole. Kako ćemo da uvećavamo plate i penzije, mora da ide građevina, industrija. Vidite gde su nam potencijali, mogućnosti. Adrijana, za vas, za sve druge, nema više samo korisnih i važnih i lepih putovanja u Berlin, Rim, sad avion, pa Kina, Japan i u razgovore sa azijskim investitorima. Nama je ove godine na 37,1 bila Azija, biće 42, 43 odsto 2025.

- Ako bude problema u zemlji neću ići u Davos, važno je jer imam sastanak sa svim liderima, pozvan sam. Otišao bih na Hilandar na jedan dan za Božić. Sve vreme sam ovde i sve što mogu da pomognem, da možete da računate. Molim vas da u prvom paketu koji ide u Skupštinu ide i zakon o kreditima za mlade. Čuo sam da je prihvatila Jorgovanka i banka Intesa, imamo Poštansku štedionicu, i da krenemo u tu akciju. Da ljudi vide da to nije bila priča za novogodišnje želje. Voleo bih da vidim možemo li da izbegnemo prevelike garancije koje moraju da se daju, da pojednostavimo proces. Posvetite se EXPO - naveo je Vučić obraćajući se ministrima.

Nova sednica Vlade zakazana je sutra za 10 sati.

Vlada Srbije nakon glasanja jednoglasno je usvojila odluku da nedelja, 5.januar u Srbiji bude dan žalosti, posvećen žrtvaca velikog masakra na Cetinju.