"TI MEDIJI DVA MESECA VAPE ZA SUKOBIMA" Premijer Vučević: U novosadskoj gimnaziji imaju drvo srama kao jelku, kače slike profesora

PREMIJER Srbije Miloš Vučević naglasio je danas da mu je čudno da neko kaže da Vučić poziva na građanski rat, komentarišući naslovne stranke pojedinih opozicionih medija u Srbiji, ističući da ti isti mediji govoto dva meseca vape za sukobima, svađama i podelama.

- Ti isti pričaju o građanskom ratu, samo kažu nije još krv protekla i prolivena. A onda kažu da Vučić poziva na građanski rat samo zato što je rekao da u stranci kojoj on pripada postoje ljudi koji su rekli da nikada neće praviti kompromis sa ljudima iz današnje ili nekadašnje Demokratske stranke, pošto su oni svi manje više potekli iz te stranke. I da je to stav jednog jezgra SNS, da ne žele nikakav kompromis, politički kompromis sa ljudima iz DS, nebitno da li se nalaze u ovoj ili onoj stranci. I to je politički legitimno, ja mislim da je to čak i dobar stav, da imate čvrstu politiku, čvrstu ideologiju, kažete ako neko drugi može da vlada i ima podršku građana to je u redu, ali da pravimo trule kompromise sa onima koji su između ostalog hteli da ukinu Letopis Matice srpske, mi ne želimo to da radimo. I sad u vreme tih 17.000 ili nebitno koji je broj zato što sam prolazio sve to i u nekadašnoj stranci i u sadašnjoj stranci, ne stidim se to da kažem.

Premijer tvrdi da nikada neće prihvatiti prelazne vlade koje bi uništile Srbiju i ponovio da se mandat dobija na izborima, od građana te da ne može da se otme.

-I to sad već toliko iritantno ide prema građanima Srbije, zamislite tu glupost nećemo novu godinu, jer nam staru dugujete. Stvarno? A vi dugujete nama decenije, da podsetimo sve nas kako ste nam pojeli te godine kao skakavci.

On je naglasio da što se tiče pozicije SNS, izbori su uvek opcija, a prelazne vlade nikada neće biti i da oko toga nema dogovora.

- Ponavljam, interesantno je da oni koji prizivaju sukobe optužuju ljude da su za sukobe samo kad kažu da ne žele trule kompromise, što je onako da čovek zastane i zapita se da li je to moguće. Navikao sam na to, ali ono što ostavlja gorak ukus jeste ta podela koja je urađena među decom, đacima, roditeljima, profesorima, to nikada niko nije radio. A u gimnaziji u Novom Sadu imaju drvo srama kao novogodišnju jelku, gde kače slike profesora koji ih nisu podržali, sa najgorim porukama. Baš lepe stvari učite decu, a ti sutra profesori treba da im predaju, da ih ispituju. To nikada niko nije radio. Toliko su brutalni, ko nije sa nama biće na stubu srama, njega ćemo precrtati, ali mislim da će tu država morati da reaguje, da poručim da će drugog polugodišta biti i tu nema igre, ko predaje, predaje, ko neće da predaje ne radi više u prosveti, ko prisustvuje časovima prisustvuje, ko ne prisustvuje neopravdani. Hoćete da rizikujete svoje školovanje, rizikujte, srednja škola, na žalost, nije obavezna u ovom trenutku. Nećete da idete u školu, ne morate, ima onih koji hoće. Ima drugih objekata, obezbediće se nastava. Sada ćete vas 30,50 da kaznite svu decu. Zamislite pravo drvo srama, pa to nema nigde, nikada nije bilo. Ima profesora koji su ih podržali, pa je l podržavaju decu koja hoće na nastavu. Neverovatne stvari nam se dešavaju, ali što bi rekao Stanić, možda tako mora da bude, da očvrsnemo i budemo jači.

Vučević je naglasio da studenti, mogu da se organizuju, da je to njihovo pravo, ali da oko škola nema kompromisa.

- Neka svi povedu računa, i koji neće da deci zaključe ocene, neka dobro vode računa, prosvetna inspekcija će sve preispitati, tu država neće ćutati, tu se nećemo igrati. Hoćete da proverite da li je država odlučna, ja vam savetujem da ne proveravate, ali ako želite videćete da će država reagovati. Nećete da radite? Ima ko hoće, ima drugih profesora - zaključio je premijer.