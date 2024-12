VUČIĆ O NAPADIMA IZ HRVATSKE: Oni hoće da Srbija bude jednako nikakva kakva je bila od 2000. do 2012.

SRPSKA napredna stranka organizovala je tribinu „Budućnost, a ne prošlost!“ u Sava centru. Tribini je prisustvovao predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ovom prilikom govorio o stavu Hrvatske prema Srbiji.

Foto: Novosti

- Danas u uslovima u kojima se svet lomi i sve je isprepletamo geopolitičkim interesima, imate rat na nekoliko stotina kilometara vazdušnom linijom odavde, gotovo svetski rat,u situaciji kad iz regiona celog dolaze ne otrovne strele već najbrutalnije mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje dolaze, a svi se prave da se ništa ne događa. Dovoljno je da pogledate kako izgleda politička scena Hrvatske, gde svi predsednički kandidati, listom, bez izuzetaka, govore o tome da im je strateški interes ko će da vlada i kako će koga da sruše u Srbiji. Isto vam je to i u Prištini, slično vam je u Podgorici i isto u Sarajevu.

- Šta mislite zašto to rade i zašto im je to potrebno. Jel to zato što vole Srbiju? Kada čujete tu rečenicu "da se stvari promene u Srbiji, da bi Srbija postala normalna zemlja..." Da li stvarno mislite da predsednički kandidati u Hrvatskoj ili Aljbin Kurti vole Srbiju. Više nego njen predsednik ili predsednik Vlade ili bilo ko ko upravlja ovom zemljom? Jel vam to zvuči logično? Nemoguće je, nije ni logično. Oni hoće da Srbija bude jednako nikakva kakva je bila od 2000. do 2012. Kako oni kažu - i tada nije bila dovoljno mala, ali je bila podnošljivija i njihovom srcu draža nego ova Srbija danas - naveo je predsednik.

- Kako kaže ova Srbija danas im smeta jer je zemlja u kojoj plate brže rastu nego u svakoj od njih, Srbija više nije zemlja koju mogu da šutiraju kao džak i ponižavaju, jer Srbija nije zemlja koja će da im se izvinjava.

BONUS VIDEO - GROMOGLASAN APLAUZ: Ovako su dočekali predsednika Vučića