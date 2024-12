OPOZICIJA PRETI VUČIĆU: Generalni štrajk ili prelazna vlada! Završićeš kao Čaušesku! (VIDEO)

ĐILASOV novinar Zoran Preradović, na N1 otkrio je da je na delu ucena usmerena ka predsedniku države Aleksandru Vučiću- generalni štrajk da Srbija stane ili neustavna prelazna vlada!

Foto: Printscreen

- To što se desilo na Slviji pre nekoliko dana liči na probu geenralnog štrajka.

-Kada kažemo generalni štrajk, šta bi to značilo, upitala je voditeljka Preradovića?

- To bi značilo da većina Srbije izaće na ulicu i kaže mi sada ne radimo svoj posao, do daljnjeg, dok vi ne omogućite da se napravi prelazna vlada. Podsetilo me je ovo na situaciju kada je padao Čaušesku, bile su demonstracije '89 u Temišvaru...- otvoreno je obelodanio Đilasov novinar da opozicija teži nasilju, ucenama i neredima kojima bi Srbiju uvukla u haos.