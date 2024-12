"KURTIJU TRN U OKU SRPSKA LISTA" Elek: Odluka CIK nema uporište u zakonu, u toku dana uložićemo žalbu (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske liste Zlatan Elek potvrdio je da Centralna izborna komisije na jučerašnjem sastanku nije odobrila pravo Srpskoj listi da učestvuje na parlamentarnim izborima 9. februara 2024.

Foto: Printskrin

Eleks se obratio javnosti povodom nezakonite odluke CIK, kojom režim Aljbina Kurtija želi eliminaciju Srpske liste sa predstojećih izbora.

- Tema je za nas itekako ozbiljna. Želim da potvrdim da juče komisija u Prištini nije odobrila pravo Srpskoj listi da učestvuje na izborima 9. februara. Verujemo da je to urađeno po nalogu Aljbina Kurtija, kako bi stekao političke poene. Ova odluka nema uporište u zakonu, predstavlja dokaz koliko Kurti želi da eliminiše Srbe sa ovih prostora. Ovo je institucionalno i pravno nasilje nad srpskim narodom i Srpskom listom, zato što Kurti ne želi da vidi poslanike Srpske liste u parlamentu. Želi da u tom parlamentu budu poslušni Srbi, poput Nenada Rašića. Iako je odluka nezakonita, reći ću vam zašto je doneta. Meni se spočitava da sam u spotu koristio termin Kosovo i Metohija. Ja mislim da je on potpuno legalan. U spotu sam rekao "živela Republika Srbija" i čvrsto stojim iza svojih reči, ponosim se time što sam Srbin. To dovoljno govori koliko je Kurtiju trn u oku Srpska lista, koga on doživljava kao pravu pretnju da eliminiše Srbe sa ovih prostora. To nije kršenje zakona i nije razlog da ova lista bude eliminisana sa ovih izbora. Najbolji primer je stranka Aleksandra Jablanovića, koji koristi ovaj termin, kao i svi, ali je njegova lista potvrđena - kazao je Elek.

On je jasno poručio da ih ništa neće pokolebati i da će se svim političkim i demokratskim sredstvima boriti protiv ove odluke Prištine.

- Mi smo svesni svih malverzacija koje Kurti koristi, on u Srpskoj listi vidi ozbiljnu prepreku u pohodu na Srbe. Zato je i pokrenuo postupke protiv svih čelnika Srpske liste, ali i direktora u javnom sistemu, ističući da se borimo protiv ustavnog poretka Kosova. U toku dana ćemo izbornom panelu podneti žalbu, a od njih očekujem jasnu odluku kojom će odbaciti ovu Kurtijevu besmislenu, antisrpsku, nedemokratsku odluku - kazao je predsednik Srpske liste.

Elek se zahvalio građanima i predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Zahvaljujem se Vučiću, na direktnoj i nepokolebljivoj podršci, američkoj ambasadi i Kancelariji EU, na jasnoj osudi jučerašnje odluke - zaključio je lider Srpske liste.