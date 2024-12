ĐILAS KUJE PLAN SA PICULOM: Traži pomoć od ustaše, žele da dovedu strance da sruše Vučića i uređuju Srbiju (VIDEO)

LIDER Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas pohvalio se da se sastao sa ustašom Toninom Piculom i priznao da od njega očekuje pomoć u rušenju vlasti u Srbiji.

Foto: Printscreen

- Bili smo gospodin Ponoš i ja u Briselu i razgovarali smo sa gospodinom Piculom, sa gospodinom Šiderom. Pre toga su bili Borko Stefanović i Konstantin Samofalov više dana razgovarali sa svima. Ja mislim da bez posredovanja Evropske unije i parlamenta i neke misije koja bi bila poslata ovde ne može da dođe do osnovne stvari, a to je da dođe do poboljšanja nivoa demokratije - rekao je.

