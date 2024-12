PREMIJER VUČEVIĆ: Neće dobiti mandat za sastav prelazne Vlade od predsednika Republike

PREMIJER Srbije Miloš Vučević istakao je da prelazne Vlade neće biti.

Foto: Printskrin

- Nesporno je da je bilo dosta ljudi, ko god bi rekao da nije bio okupljen veći broj ljudi, ne bi rekao istinu. To niko ne sme da potcenjuje, mislim da sa ponosom treba da kažu da su imali 30.000 ljudi. Najveću utakmicu ove godine Zvezda-Barselona je gledalo 50.000 ljudi. Više stotina hiljada ljudi, mislim da je Jovanov napisao na mreži Iks da ceo Novi Sad i Kikinda da se priključi mogu da stanu na trg oko fontane na Slaviji. Što je nemoguće, to su egzaktne stvari. Tu nije pitanje koliko njih je upalilo mobilne telefone. Ono što nisam razumeo do kraja je - gde su formulisani zahtevi sa skupa? Osim da protumačimo da traže da to bude prelazna vlada i vođenje države bez izbora. Videćete na kraju će to biti zahtevi. Ima jedan problem, nikad neće dobiti mandat za sastav prelazne vlade od predsednika Republika, a ja ispred SNS da kažem da nikada nećemo glasati za prelaznu Vladu. Nema prelazne Vlade. Prave karidnalnu grešku, 1996 . protesti su imali motiv nepriznavanje izborne pobede u nekoliko gradova - naglasio je Vučević za televiziju Pink.

