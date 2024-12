VUČIĆ PRVI PUT ISPRIČAO: Šta mu je rekao jedan strani ambasador posle tragedije u Novom Sadu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u emisiji Ćirilica otkrio je šta mu je jedan strani ambasador u našoj zemlju rekao posle pada nadstrešnice na železnici u Novom Sadu.

Foto: Printskrin TV Happy

- Zaprepastilo me je to, sad ću ljudima po prvi put ovo da ispričam, to je bio dan kada je bio onaj najveći protest u Novom Sadu. Te večeri ili sutradan se čujem sa jednim od najvažnijih ambasadora u ovoj zemlji. I shvatim da i kada mi je saučešće izjavljivao ga to nije interesovalo, već ga je interesovalo da li to može da se iskoristi u kapacitetu u rušenju naše vlasti i smanjivanje naše popularnosti. Koliko li su se iznervirali mesec dana kasnije kada su videli da su promene minimalne i to u njihovu štetu. Sedim, sam i pitam se da li je moguće da to i ne kriju. I nije reč o Hilu samo da znate, a ni blizu Hila.