ANA BRNABIĆ: Dragan Đilas je nasilnik i batinaš (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

- Juče popodne sam na društvenoj mreži napisala da su predstavnici opozicije posebno nervozni, da su mislili da će Aleksandar Vučić, legitimno izabran predsednik, da se uplaši svih njihovih pretnji, rumunskog scenarija, sirijskog, hapšenja, jurenja po ulicama, pretnjama ubistvom, streljanjem i svega ostalog što smo čuli od parlamentarne opozicije. Mislili su da će se povući, on to ti nije uradio, nije se uplašio i sakrio, nastavio je da se bori za Srbiju, a posebno za penzionere i mlade. Predsednik Aleksandar Vučić nije se uplašio opozicije, nastavio je da se bori. Juče sam napisala da mi opozicija deluje posebno nervozna, samo par sati kasnije su pokazali koliko su nervozni, a na čelu te kolone je Dragan Đilas, najveći nasilnik i batinaš. On je sa svojim telohraniteljem napao aktiviste SNS samo zato što mu se nije svidelo šta oni pišu. Aleksandar Vučić je kada su se mladi ljudi koji se ne slažu sa njegovom politikom okupili ispred Predsedništva, izašao na terasu. A Dragan Đilas ne može da istrpi kada neki mladi čovek napiše "Đilase lopove". Ja im se zahvaljujem što su oni to sami snimili i na tom snimku se jasno kao dan vidi ko je žrtva, a ko je batinaš. Udara Luku Petrovića, koji je bio tamo najstariji i izašao je da zaštiti te mlade ljude - kaže predsednica Skupštine.

Ona je još jednom osudila ovakvo ponašanje.

- Važno je da kažem da ovo pokazuje ko je nasilnik i batinaš i ko kakvu Srbiju želi. Važno je zato što nam je otvorilo oči da vidimo ko stoji iza svega. Većinska i pristojna Srbija bez obzira za koga glasa ne želi nasilje. Đilas je čovek koji ima istoriju nasilja. Ioako čitava Srbija zna da je lopov, ko se drznuo da to uradi. Ne sme mladi čovek da kaže "Đilase lopove", jer će Đilas da dođe sa svojim telohraniteljem i sam da se obračuna, da bije. Ima prijava nasilja u porodici od tadašnje supruge Dragana Đilasa, koji je tukao dok je bila u drugom stanju, a tukao je i njenog oca. To je čovek koga je cela Srbija čula da brutalno vređa studente na Terazijama koji se ne slažu sa njim. Čitav Srbija je takođe mogla da vidi da je on taj koji je, kada su blokirali rad Skupštine, uputio prvi udarac - rekla je Brnabić.

Predsednica parlamenta je rekla da je "Dragan Đilas nasilnik i batinaš".

- Kakve ljude Dragan Đilas ima pored sebe, ti ljudi su okruženi naslinicima i kriminalcima. Oni obećavaju neku bolju Srbiju, a onda krstare džipovima koje su kupili kada su opljačkali ovu Srbiju. Zamislite Vučić izađe i krene da bije ljude koji viču "Vučiću pedereru". Dragan Đilas je sve što Aleksandar Vučić nije. Dragan Đilas je nasilnik, batinaš, lopov. Vučić je radnik, požrtvovan, on čuje i sasluša. Kao crno i belo, a Đilas je najcrnje što postoji. Ojadio je sve. U njihovo vreme radnici su sekli svoje prste, zakucavali svoje šake ekserima, da bi im dali crkavicu. Kada je u Užicu poginulo sedmoro ljudi u namenskoj, je li neko odgovarao, podneo ostavku. Znate ko je bio krivično odgovoran - barut - kazala je Brnabić.

Ona je istakla da se "nikada neće plašiti nasilnika Dragana Đilasa".

- Taj čovek se i dan danas nalazi u političkom životu Srbije i bije mlade. Pitajte Mariniku kako sedi pored čoveka koji preti svojoj supruzi "odrubiću ti glavu". Hvala vam još jednom na snimku, da zna Srbija ko stoji iza svega. Ja mislim da on mora da odgovara, napao je decu. Ajde da vidim, kukavice, pozovi se na imunitet. Mora da odgovara. Napuštaju ga ljudi, mene čudi da je bilo ko pored njega. Ko može da sedi u stranci sa čovekom koji je tukao ženu, ne jednom, nego više puta. Dajte ljudi, probudite se! Nemojte ovo da trpite. Ješić istu prijavu ima, kasnio čovek u kafanu, a supruga nije bila spremna. Đilase, najveći lopove (pored njegovog pajtosa Dragana Đilasa) dođite slobodno, ako želite da me bijete - poručila je Ana Brnabić.