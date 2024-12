NOVINARKA OPOZICIONOG LISTA "DANAS" ZGROZILA JAVNOST: Šta fali što deca od 14 godina protestuju, neće valjda samo da uče do 18. godine

NOVINARKA opozicionog tabloida "Danas" Safeta Biševac ne čudi se što deca od 14 godina protestuje.

Foto: Printscreen/Iks

- Međutim, šta mogu da urade direktori i profesori u srednjim školama ako đaci koji imaju 14-15 godina odluče da izađu na ulice, da blokiraju? To što su oni maloletni i sada predsednik tvrdi da oni po zakonima nemaju pravo na to, ali ne možeš nekom zato što je maloletnik da onemogućiš da izrazi svoju... ovo već nije stvar partije i politike, ovo je stvar nekakve društvene odgovornosti. Ljudi protestuju zato što je smrt 15 ljudi u padu nadstrešnice zaista kap koja je trenutno prelila čašu nezadovoljstva i maloletnici imaju pravo na svoj stav! Pa ne možemo od njih da očekujemo da do osamnaeste godine samo ćute i uče! - kazala je ona za N1.

NOVINARKA OPOZICIONOG LISTA "DANAS" ZGROZILA JAVNOST: ŠTA FALI ŠTO MALOLETNA DECA OD 14 GODINA PROTESTUJU, NEĆE VALJDA SAMO DA UČE DO 18. GODINE?



Safeta Biševac - novinarka opozicionog tabloida "Danas":



