IŠLI KOD PICULE DA SE ULIZUJU: Đilas i Ponoš očekuju od Milovog navijača da ih dovede na vlast (VIDEO)

DANAS su Dragan Đilas i Zdravko Ponoš pohitali kod hrvatskog evroposlanika Tonina Picule da mu se čepe ne bi li im on pomogao da se dočepaju vlasti.

Foto: Printskrin

- Bez promene vlasti nema nastavka prekinutog procesa evrointegracija - rekli su Piculi Dragan Đilas i Ponoš.

Njihov bivši opozicioni kolega Vladimir Pavićević za "Balkan info" je izneo svoje mišljenje o Piculi koji je bio izvestilac za Crnu Goru:

- On je navijač Mila Đukanovića! Kad god bi Milo Đukanović nešto uradio, Tonino Picula bi odmah bio oduševljen, osmeh od uva do uva! A onda kad god je neka prilika, ili kad prilike nema, kritikuje Srpsku pravoslavnu crkvu i to u periodu kad se niko iz SPC-a nije bavio politikom! I onda ti tu vidiš da on nije objektivan u ocenama i sad on treba da piše izveštaje o Srbiji a unapred znamo da ti izveštaji neće biti objektivni! Tako da, ili su ti ljudi u EU neozbiljni što su ga postavili na mesto izvestioca za Srbiju, ili su to smislili da bi pravili dodatne prepreke za Srbiju!

