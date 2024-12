ŽELE JOŠ KOJI DAN CIRKUSA: Vlast će dati kvorum za sednicu Skupštine o poverenju Vladi i tumače pravi razlog ove ideje svojih rivala

POSLANICI vladajuće većine daće kvorum kako bi se na narednoj sednici Narodne skupštine raspravljalo o zahtevima opozicije za izjašnjavanje o nepoverenju vladi i smeni predsednice parlamenta Ane Brnabić, ali glasaćemo protiv tih predloga.

Foto: N.S.

To, za "Novosti" kaže šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov i dodaje da to što opozicija predlaže nešto za šta u startu zna da većina u parlamentu neće podržati, govori da "njima nije stalo do tih predloga nego da sebi obezbede još nekoliko dana cirkusa i rijalitija u Skupštini".

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS

Opozicioni poslanici su u sredu, u razmaku od nekoliko sati, predali parlamentu zahtev za glasanje o nepoverenju Vladi sa 81 potpisom, kao i zahtev za razrešenje Ane Brnabić sa čela zakonodavnog doma, koji je podržao 41 poslanik. Prema zakonu, predlog za izglasavanje nepoverenja Vladi razmatra se na prvoj narednoj sednici, a najranije po isteku pet dana od podnošenja zahteva.

Rasprava u klupama, ne na ulici DIREKTOR Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže da će opozicija ovim zahtevima verovatno pokušati da dodatno uzdrma premijera i predsednicu parlamenta. - Veoma je važno da Skupština bude mesto na kome se raspravljaju stvari, a ne ulica. Na vladajućoj većini je veća odgovornost da taj dijalog održi. Ako opozicija vuče pogrešne poteze, imaće adekvatan odgovor naroda.

- U skladu sa onim što je predsednik Vučić rekao u sredu, mi ćemo dati kvorum za te sednice i one će biti održane - ističe Jovanov. - Naravno da će biti cirkus i da će opozicija od Skupštine da pravi rijaliti. Mi to očekujemo, ali moramo da izdržimo i iznesemo argumentaciju u korist politike koju podržavamo. Jasno je da te njihove inicijative nemaju većinu i da ne mogu da rezultuju bilo kakvim opozivom Vlade i predsednice parlamenta.

Prema njegovim rečima, poslednjih dana traje nadgornjavanje i u redovima opozicije i to više ukazuje na pozicioniranje među njima nego o bilo kakvoj nameri da se zaista obori Vlada, jer je njima jasno da za takav predlog nemaju većinu.

- Zakazuju odvojene konferencije za štampu da se spajaju, razdvajaju, izdvajaju... Formalno svi nešto podrže, a onda se svađaju oko toga ko će da bude ovlašćeni predstavnik svih njih zajedno - zaključuje Jovanov.