OPOZICIJA NE PRESTAJE SA LAŽIMA: Nova kampanja neistina - sad izmišljaju da je dokumentacija kod Vučića, a ne i u Tužilaštvu

NAKON neistina i laži da je neko sakrio dokumentaciju, kako je dokumentacija nestala, kako postoji tajna dokumentacija, opozicija jei večeras nakon obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića krenula da širi nove laži. Naime, sada izmišljaju da se dokumentacija ne nalazi u Tužilaštvu već kod predsednika Vučića.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Vučić je na konferenciji izrazio i čuđenje zbog čega se Tužilaštvo nije oglasilo na ranije optužbe i saopštilo da imaju sve potrebne dokumente i ugovore, i nijednog trenutka nije rekao da je dokumentacija samo kod njega.

- Danima traje ta notorna laž iz grupa za pritisak koji na dnevnom nivou obmanjuju kako je neko sakrio dokumentaciju, kako je neko izmislio, kako je nestala, kako je to tajna dokumentacija i kako se krije šta se dogodilo u Novom Sadu. U zahtevu se kaže "da se učine javno dostupnim svi ugovori u vezi sa rekonstrukcijom Železničke stanice u Novom Sadu". Žao mi je što nisu tražili one ugovore od pre 60 godina, videli bi svašta u njima. Ali nisu, jer nisu zainteresovani za to. Nisu bili baš zainteresovani da se istraže činjenice, već da se pronađe krivac za kog su mislili da će da im odgovara. I naravno, ko bi bio kriv - država, zlikovac Vučić i tako dalje... Ja sam se pitao zašto Tužilaštvo ćuti.Zašto je Tužilaštvo samo jedamput saopštilo da ne nedostaje nikava dokumentacija, da imaju svu dokumentaciju.Shvatio sam da namerno žele da podgrevaju ovakvu atmosferu da postoji nešto tajno - rekao je Vučić.

Dakle, nakon što je predsednik Vučić svu dokumentaciju rešio da učini javno dostupnom, rekavši da je ta dokumentacija još odavno u Tužilaštvu krenuli su novu kampanju laži.

Vučić im je sada zlikovac zato što je rešio da iznese na videlo da ne postoji ništa tajno i zato što je pokazao da je to obimna i ozbiljano prikupljana dokumentacija, pa su krenuli dalje da izmišljaju i da manipulišu.

"Kakva sramota dokumentaciju o rekonstrukciji železnice koja je koštala 65 miliona evra ne nalazi se u tužilaštvu nego kod predsednika Republike", naveo je Savo Manojlović.

Slom države. — Savo Manojlovic (@SavoManojlovic) December 11, 2024

Na sramne optužbe pridružio se i NATO general Zdravko Ponoš:

Foto: Printskrin