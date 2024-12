''NAJLEPŠE JE O MENI GOVORIO DOK JE BIO AMBASADOR'' Predsednik Vučić o Milanu St. Protiću: Vidite da sam dobro procenio

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, odgovaraćući na pitanja medija u Frajburgu, dotakao se i izjava Milana St. Protića da je pritisak na druge ljude periferan i na ono na šta treba da bude fokus je je predsednik.

Foto printskrin TV Pink

- Vi se sećate kako je reč inače o principijelnom i moralnom čoveku. Najlepše je o meni govorio dok je bio ambasador u Švajcarskoj dok nije bio skloljen i smenjen, dok je imao ambasaduru. Kao i gospođa Bojković. Dok su bundice mogle da se šetaju po Švajcarskoj. Kako nisu ambasadori od tad je Vučić zlikovac.

Vidite da sam dobro procenio da ne treba da budu ambasadori, odlično sam procenio njihovu prirodu. I odlično sam znao da nam nisu potrebni anti-državni elementi. I davno sam im rekao "šta vi možete da uradite? Sve možete.

Pričaju biće prelazna vlada, nikad neće biti prelazna vlada dok sam ja živ. Mene to ne zanima u životu. A ko će biti mandatar za vladu, to odlučujem samo ja, kao inokosni organ, koji se zove predsednik republike, ja dajem mandat. Nikad neću da dam mandat nekome ko će da mi priča o prelaznim vladama, jer ja ne dam da nam se uništi Srbija, ne dam da nam bude uništena zemlja, ne dam da nam bude uništen narod, nema prelaznih vlada.

Dakle, jedino vam rešenje ostaje da me ubijete, to sam im koliko već puta rekao, a na ucene nikad neću da pristanem. Zato lepo na posao krenite, obavite ako mislite da je to toliko važno, samo nemojte da lažete narod da ćete nešto da ostvarite, neće da bude ništa od toga.