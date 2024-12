"A SAD JE NA REDU..." Vučić jasno: Ne dolazi njihov red, za to im treba podrška naroda

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, govorio je za medije u Frajburgu o uvredama na njegov račun i pokušajima obojene revolucije u Srbiji.

Foto printskrin TV Pink

- Taj koji je baš preterao to je trenutak njegove slabosti. Kada mu je inspekcija rekla da uredi svoje stajnjake, on to nije uradio, onda kad ostanete bez toga svojom krivicom, sva ljutnja i sve psovke na moj račun. Ispraviće on to da taj stajnjak izgleda kako je inspekcija tražila, dobiće svoje pare i jednog dana će se izviniti. On nije tako loš kao ovi drugi pokvarenjaci, ako me pitate za Kokanovića. A što se ovih drugih tiče pa naučio sam ja na to- rekao je Vučić.

- Kad ih vidim gde god da se dogodi neki puč u svetu oni se samo pitaju kada će to u Srbiji. Evo sad je bio Asad. "A sad je na redu...", pa sve misle dolazi njihov red. Ne dolazi njihov red, morate da imate podršku naroda, morate da imate većinsku podršku naroda. A miljama svetlosnim su daleko od toga. Nije dovoljno da žaba vidi da se konj podkiva pa da ima i sebi gde da stavi podkovicu, mora da poraste, mora da bude teža da bi potkovicu mogla da stavi - jasan je predsednik.

- A to što koristite najjeftinije trikove poput krvave ruke, kao što su bile krvave košulje iz najjeftinijih zapadnih priručnika za obojene revolucije to vam neće pomoći. Srpski narod je kroz to prošao i nikada neće opet to dozvoliti - kazao je predsednik Srbije.