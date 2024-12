(UŽIVO) VUČIĆ IZ NEMAČKE: Obraćanje predsednika Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se na konferenciji za novinare iz Nemačke gde boravi u jednodnevnoj poseti.

- Razgovarali smo naravno i o situaciji na KiM, o geopolitičkoj situaciji, sa osvrtom na američke izbore. Sveobuhvatan odgovor. Oni su defakto u kampanji, ovde se uskoro očekuju izbori. Oni imaju svoja pitanja. Mi smo videli koje su tačke i ko su ljudi sa kojima možemo da razgovaramo o rudniku... Imali smo šta da naučimo. Žao mi je što neki drugi koji su bili pre nas, poput onih iz Junajted grupe, kao i oni opozicioni poslanici nisu želeli da govore o onome što su videli, da Nemci idu u otvaranje još jednog rudnika litijuma, ali dobro...

O Petru Filipoviću

- Sva pitanja koja je imao na dobrodušan način je postavio u Ljuboviji. Znao sam da su lagali za sumpornu kiselinu, ali nisam imao sve odgovore, tada sam rekao da ću ga povesi kod Šolca. Doveo sam ga i predstavio Šolcu. Onda je on meni rekao: "Joj predsedniče šta ti meni napravi". Dobro je da ljudi vide kako to izgleda. Na neko drugo putovanje ću povesti nekog drugog. Tako da sam srećan što je bio.

O uvredama

- Taj koji je baš preterao to je trenutak njegove slabosti. Kada mu je inspekcija rekla da uredi svoje stajnjake, on to nije uradio, onda kad ostanete bez toga svojom krivicom, sva ljutnja i sve psovke na moj račun. Ispraviće on to da taj stajnjak izgleda kako je inspekcija tražila, dobiće svoje pare i jednog dana će se izviniti. On nije tako loš kao ovi drugi pokvarenjaci, ako me pitate za Kokanovića. A što se ovih drugih tiče pa naučio sam ja na to.

- Kad ih vidim gde god da se dogodi neki puč u svetu oni se samo pitaju kada će to u Srbiji. Evo sad je bio Asad. "A sad je na redu...", pa sve misle dolazi njihov red. Ne dolazi njihov red, morate da imate podršku naroda, morate da imate većinsku podršku naroda. A miljama svetlosnim su daleko od toga. Nije dovoljno da žaba vidi da se konj podkiva pa da ima i sebi gde da stavi podkovicu, mora da poraste, mora da bude teža da bi potkovicu mogla da stavi. A to što koristite najjeftinije trikove poput krvave ruke, kao što su bile krvave košulje iz najjeftinijih zapadnih priručnika za obojene revolucije to vam neće pomoći. Srpski narod je kroz to prošao i nikada neće opet to dozvoliti.

O izjavama Ponoša

- Neko ko je samo bio sluga NATO-a, uništavanju naše vojske, topljenju naših tenkova, zolja... Mene je narod doveo na vlast i to je narod ponovio najviše puta u svojoj istoriji. Na predsedničkim izborima dva puta sam ubedljivo pobedio u prvom krugu, od njega 4 puta više glasova iako je imao podršku svih opozicionih stranaka.

O Đilasovim izjavama

- A ko je studente pomenuo. Ne pada mi na pamet da zaustavljam bilo koga. Ne pada mi na pamet da zaustavljam ni njegovo ludilo, ni svih onih koji misle da rade pametne stvari što blokiraju ulice i puteve. Danas su poznatog beogradskog advokata napali, jurili. Uopšte ne mislim da ih zaustavljam, postoje nadležni organi koji se time bave. Što bi to meni smetalo, bilo šta. Jedino što može da mi smeta što će da kasne u svom učenju, programima nastavnim. Ako to ne smeta njihovim profesorima, već su i oni postali revolucionari i misle da se vrate 30 godina unazad da bi mogli da se dodvore nekome ja sa tim nemam nikakav problem. Ja se ne dodvoravam nikome, ja nisam drug Tito, pa ću da kažem ovi su u rpavi ili ovi nisu. Znate li vi što je bio razlog protesta 1968? Pojma nemate. Tražili studenti više marksizma od marksizma kog smo imali na pretek. Znate li šta su danas razlozi, pročitao sam tri. Jedan je da budu svi pušteni, svi pušteni, iako je to zahtev za tužilaštvo i pravosudne organe, ne političare. Rekli su nestala je dokumentacija, tražimo na uvid svu dokumentaciju, a reč je o notornoj laži, nikakva dokumentacija nije nestala, kompletna dokumentacija je na raspolaganju srpskom tužilaštvu. Molim Tužilaštvo da ih obavesti o tome. Ako žele da vide, meni nije problem, ja sam došao do veoma obimne dokumentacije koju mogu u potpunosti, nekome ko mi kaže zbog čega je to njemu važno i ko je on da njemu to baš dostavim, evo mogu da im dostavim da bi videli da niko ama baš ništa ne krije. Za razliku i druge razloge ni ne znam, niti sam ih čuo.

- Meni nije jednostavno kada odete da razgovarate sa porodicama nastradalih, a ni krivi ni dužni primite, tugu tih ljudi. Nije to lako izdržati, a ne mogu da govorim kako je tim ljudima... Kako je porodici Firić ili majci koja je izgubila Valentinu i Saru i deku Đorđa... Al nemojte da se ljutite, ali ja neću da vam kažem šta mi je ta porodica rekla. Pitajte da li je neko od ovih im izrazio saučešće...