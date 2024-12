ORBAN, FICO I VUČIĆ METE BRITANACA I DUBOKE DRŽAVE: Direktor ruske Spoljne obaveštajne službe - slobodnim evropskim liderima preti opasnost

SVI snažni evropski lideri koji vode nezavisnu politiku, kao što su Robert Fico, Viktor Orban i Aleksandar Vučić na meti su anglosaksonskih struktura koje gube živce zbog stvaranja novog multipolarnog sveta i ne prezaju ni od otvorenog terora i pokušaja da i fizički eliminišu protivnike.

Ovo upozorenje stiglo je juče iz Moskve, tačnije od šefa ruske Spoljne obaveštajne službe Sergeja Nariškina, koji je podsetio na atentat na slovačkog premijera i otvorene pretnje nasiljem nad prvim čovekom mađarske vlade i srpskim predsednikom.

- Nije da u Vašingtonu i Londonu ne shvataju suštinu onoga što se dešava, ali inercija njihovog kolonijalnog razmišljanja i duboko ukorenjeni rasizam izlaze na videlo. Drugi sastojak je očigledno počeo da dominira u njihovoj omiljenoj formuli kupi ili ubij - poručio je Nariškin.

Sagovornici "Novosti" kažu da ova upozorenja treba ozbiljno shvatiti, posebno posle talasa obojenih revolucija po receptu ukrajinskog "Majdana", koji je kao po pravilu zapljusnuo suverenističke države.

Ukazuju i na to da se iza onoga što se trenutno dešava u Srbiji posle serije protesta i blokada povodom tragedije u Novom Sadu, "čita" i rukopis američko-britanskih struktura, koje očigledno žure, i finansijski i izazivajući incidente da ubrzaju određene procese zbog situacije na ukrajinskom frontu, a pre dolaska Donalda Trampa na čelo Bele kuće

Da se veliki novac ulaže u njegovo rušenje i destabilizaciju Srbije, u više navrata govorio je i predsednik Vučić. Ukazao je i na "paniku" onih struktura koje su naslonjene na finansiranje iz Vašingtona, jer iz Trampovog najbližeg okruženja stižu najave da će ti izvori biti zavrnuti.

Istoričar i analitičar iz Centra za društvenu stabilnost Srđan Graovac kaže, za "Novosti", da strukture koje Nariškin naziva anglosaksoncima imaju svoj modus operandi, a to su nevladine organizacije i fondacije preko kojih su delovali širom sveta:

- To vidimo i u Gruziji i u Srbiji, istu ikonografiju, nekada je bila pesnica kao simbol otpora, sada je crvena ruka. To je model koji je dobro proučen, više puta primenjivan i ponavlja se. To što su sad u ovom trenutku toliko agresivni treba dovesti u vezu sa porukama Trampa da će tim krovnim organizacijama uskratiti finansiranje.

Graovac nema dilemu da su događaji u Srbiji povezani sa globalnim dešavanjima i da određene strukture, pogotovo na Zapadu, "žele da oslabe Vučića, da ga nateraju da se povinuje njihovim zahtevima, uvede sankcije Rusiji, prizna lažnu državu Kosovo, da bude deo tog sistema lidera koji su poslušnički opredeljeni".

- Zato im smetaju i Orban i Fico i svi koji vode nezavisnu politiku i otuda i pokušaji njihovog urušavanja. Oni ne prezaju ni od čega, pogotovo kad su ugroženi. S obzirom na to šta se dešava u svetu, koliko su odnosi zategnuti, koliko se važne promene dešavaju na geopolitičkom planu nijedan scenario ne treba isključiti - ističe Graovac.

Dodaje da kada Nariškin kaže "anglosaksonske strukture" on pravi asocijaciju na duboku državu u SAD i Veliku Britaniju, strukture koje se nalaze pod snažnim udarom jer se stvara novi geopolitički poredak, što žele da spreče:

- Svedoci smo da se i unutar SAD te snage sukobljavaju sa strukturama novog američkog predsednika. Nervoza je očigledna, oni gube tlo pod nogama posle višedecenijske vlasti i traže odlučujuće uloge u vladajućim strukturama i u SAD i u Velikoj Britaniji, kako bi opstali.

Motor razbijanja Jugoslavije ISTORIČAR Aleksandar Raković kaže da je, nažalost, politika Londona tokom 20. veka najčešće bila usmerena protiv Srbije i srpskog naroda. - Posebno kada je reč o razbijanju bivše Jugoslavije, Velika Britanija je bila motor tog procesa i svih ideja koje su dovele do sankcija i drugog stradanja Srba devedesetih, pa sve do pokušaja usvajanja rezolucije o Srebrenici koja je sprečena ruskim vetom u SB UN. Britanija je na našim prostorima uvek bila um operacija, ali tu su i Nemci, Austrijanci, koji su svi bili deo paketa anglosaksonskog pritiska na Srbe. Sigurno je da se sada određeni procesi ubrzavaju zbog Ukrajine i dolaska Trampa. Mi treba da se strpimo dok on ne preuzme funkciju jer bi svaki ishitren potez mogao da ima loše posledice po nas.

Svetozar S. Miletić iz Centra za proučavanje globalizacija kaže, za "Novosti", da je i bez upozorenja koja stižu iz Rusije evidentno da su delovanja obaveštajnog sistema duboko prožela celu Evropu, a posebno Zapadni Balkan i to retrogradnom politikom iz devedesetih.

- Administracija odlazećeg američkog predsednika Džoa Bajdena naložila je službama da izvrše ogroman pritisak na Srbiju po raznim osnovama i da podrže Albance na KiM i Bošnjake u BiH. U isto vreme su pod plaštom NATO radile službe koje su gledale da ceo Zapadni Balkan dovedu u situaciju da mora da se opredeljuje i priključi Alijansi. Britanija je uvek udarna pesnica evroatlantskih, odnosno američkih interesa - napominje Miletić.

On očekuje diskontinuitet takve politike SAD nakon dolaska Trampa, koji se, ističe, i u prvom mandatu manje oslanjao na političke pritiske, odnosno na delovanja obaveštajnog sistema, a više na ekonomsku dimenziju u zastupanju američkih interesa.

- Sigurno da na ovo što se dešavaju u Srbiji ima uticaja i stranih sistema, ali ne bih to ograničio samo na delovanje sa Zapada, i sa Istoka imamo snažne uplive. Naše područje je rovito, institucije nisu do kraja izgrađene i tu dolazi do slabosti sistema koje koristi strani faktor. Mnogi žele da zaustave rast Srbije, izazovu nestabilnost i tu ne vidim ni s jedne strane da su dovoljno zadovoljni našom pozicijom i politikom - zaključuje Miletić.

Hoće tapiju na Balkan VELIKA Britanija želi da posle Bregzita pojača svoj uticaj na Balkanu, ističe Graovac, i ukazuje na to da za to nemaju ni ekonomske ni druge kapacitete da pariraju nemačkom, francuskom i američkom uticaju. - London želi da bude koordinator američko-britanske politike na ovim prostorima. Međutim, to u ovom trenutku ima velike izazove jer Tramp nije neko ko bilo kome prepušta da umesto SAD vodi politiku, kao što je u prvom mandatu preko Ričarda Grenela rešavao situaciju na Balkanu.