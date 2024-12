KREĆEMO U OSLOBAĐANJE MOSTA, UPOZORILI SMO I POLICIJU: Opozicioni ekstemisti pozvali na rušilačke demonstracije (VIDEO)

ILIJA Vučević iz Inicijative "Most ostaje" pozvao je građane na rušilačke demontstracije.

Foto: Printsrkin

- Od nekih daljih aktivnosti koje mogu da najavim to je već ponovo naša tradiocionalna blokada Beograda na vodi, ugla kod Kule Beograd. Ovog puta u promenjenom formatu, neće biti duža blokada, biće jednočasovna blokada od 17:30. Neki vid javne tribine i konferencije za štampu gde ćemo mi najaviti naše dalje korake, odnosno radikalizaciju koja sledi u subotu. A za subotu u 12 časova pozivamo sve građane Beograda da razmisle da li im je stalo do grada i do istorijskih spomenika ovog grada i do i do mostova i do ulica. I svima kojima je stalo do toga da dođu da nam se pridruže u 12 časova kada mi krećemo u oslobađanje mosta - istakao je Ilija Vučević.