ZASTAVA EKSPA URUČENA PREMIJERU VUČEVIĆU: Sa zadovoljstvom ću je u ponedeljak odneti u Predsedništvo (VIDEO)

DIREKTOR preduzeća Ekspo 2027 Dušan Borovčanin uručio je zastavu specijalizovane izložbe Ekspo predsedniku Vlade Srbije i izaslaniku predsednika Republike Milošu Vučeviću.

Foto: D. Milovanović

Vučević preuzeo zastavu

Svečanost primopredaje zastave održana je u Sava centru, u prisustvu generalnog direktora Međunarodnog biroa za izložbe Dimitrija Karkenzesa.

Nakon uručenja zastave prisutnima će se obratiti premijer Vučević.

- Danas je veliki dan za Srbiju. Ova zastava je dokaz ogromnog uspeha. Ovo je velika čast i odgovornost, jer ćemo našoj zemlji i svim našim građanima doneti nove mogućnosti, novu saradnju i, verujem, bolji životni standard. Ovo je prekretnica našeg sveukupnog razvoja. Zastava je rezultat dobro urađenog posla. Srbija je prepoznala ovu izuzetnu šansu. Beograd, kao veza između Istoka i Zapada, jeste most koji povezeuje različite narode, ideje i vizije. U 2027. Beograd će biti mnogo više od tačke na globalnoj mapi. On će biti mesto na kom će svet pokazati svoj napredak i spremnost za zajedničku budućnost - rekao je Vučević.

Ističe da tema Ekspa "Igra za čovečanstvo - sport i muzika za sve" pokazuje našu težnju ka građenju jednog humanijeg sveta.

- Svesni smo da je svako dostignuće plod zajedničkog truda. Moram da se zahvalim pre svega predsedniku Vučiću. Zato ću sa zadovoljstvom u ponedeljak odneti ovu zastavu u Predsedništvo. I želim da svaki stanovnik Srbije oseti ponos i radost, što je svedok, što smo svedoci ovog izuzetnog događaja i nadam se generacija koja je dostojna ovog izazova. Dame i gospodo, prihvatam ovu zastavu sa dubokom svešću o odgovornosti koju nosim. Expo 2027. nije samo naša priča. Expo 2027. je prilika da Srbija postane mesto gde se svet okuplja, gde zajedno igramo, stvaramo i gradimo novu viziju, viziju boljeg čovečanstva. Došao je i taj tako važan dan za nas. Pozivam sve da se udružimo u ovom cilju - rekao je premijer.

Karkenzes: Radujem se što će ovaj događaj biti održan u Beogradu

Direktor Međunarodnih izložbi Dimitri Karkenzes istakao je da je ovo ključni događaj.

- Ekspo predstavlja transformativnu priliku za čitavu jugoistočnu Evropu. Za Srbiju je šanas da potvrdi vodeću ulogu. Kako su pozivnice poslate svim glavnim gradovima širom sveta, radujemo se međunarodnoj zajednici. Jako se radujem što će ovaj događaj biti održan u Beogradu - kazao je.

Mali: Velika čast za našu zemlju

Ministar Siniša Mali istakao je da mu je velika čast da se obrati na ovom događaju. On je kazao da se na manifestaciji u Beogradu očekuje tri do četiri miliona posetilaca.

Mali je naveo da je putovanje zvano Ekspo 2027 počelo pre tri godine.

- Sedeli smo sa predsednikom Vučićim i razmišljali koji je to događaj i stvar koju možemo da uradimo za našu Srbiju, da pokažemo koliko smo se promenili, da pokažemo sve uspehe i sve stvari koje smo izgradili i napravili u našoj zemlji, kako da privučemo što veći broj zemalja da dođe u Srbiju da to vidi i bude svedok tome. I kako on već razmišlja, ajde da imamo velike snove, rekli smo zašto ne bismo probali da dovedemo Ekspo u Beograd. Sećam se kada sam Dimitrija prvi put odveo na Kulu Beograd i pokazao što smo uradili. Nismo na početku bili favoriti, ali smo uspeli da 81 zemlja sveta glas za Srbiju. Velika čast za našu zemlju, pobedili smo jednu Ameriku, Tajland, Argentinu, Španiju. Nećemo da stanemo, još mnogo treba da uradimo. Očekujemo da najveći broj zemalja ikada bude na izložbi. Ekspo nije samo Beograd, Ekspo je cela Srbija. Mi tek 2027. krećemo u novi investicioni ciklus, sve što budemo napravili za Ekspo, ostaje Srbiji - kazao je Mali i poručio "Srbija pobeđuje, za Srbiju se borimo".

On je istakao da je definisan program Skok u budućnost, koji uključuje 323 projekta širom Srbije.

- Reč je o infrastrukturi koju treba da unapredimo, novim putevima koje gradimo, bolnicama, školama, vrtićima. Sve je to Ekspo. I hoćemo 2027. godine ne samo da se predstavimo na pravi način najvećem broju zemalja sveta, velikom broju posetilaca, već i da podignemo kvalitet života, infrastrukture u našoj zemlji. To nam je cilj za 2027. godinu - rekao je Mali.

Foto: D. Milovanović

Svečanosti su prisustvovali ministri Siniša Mali, Slavica Đukić Dejanović, Bratislav Gašić, Zlatibor Lončar, Dejan Ristić, Nenad Popović. Prisutna je i predsednica parlamenta Ana Brnabić. Tu je i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.