“DAJTE MI PUŠKU DA ZAVRŠIM OVO ZA PET MINUTA” Nebojša Zelenović priziva građanski rat!

KOPREDSEDNIK stranke "Zajedno" Nebojša Zelenović priziva građanski rat u Srbiji.

- Piše mi upravo jedna gospođa koja je išla u posetu studentima koji štrajkuju na Filološkom: "Bili smo sad kod Kaće na faxu, uvela nas Nata do amfiteatra. Nismo to očekivali, niti da će ih tamo biti milion, ni da će oni nama aplaudirati, pa kad sam krenula da krivim facu da zaplačem krenuše neke devojke da me grle, e tu sam se raspala, Miloš je jedva izdržao da ne plače. Sad da mi daju pušku završila bih ovo za 5 min. Nisam uspela ništa da im kažem sem- hvala vama!" - napisao je Zelenović na društvenoj mreži Iks.

Foto: Iks