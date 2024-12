"NJIH INTERESUJE DA DOĐU NA VLAST BEZ IZBORA" Vučević: Predstavnici bivšeg režima sinhronizovano izazvali haos u Novom Sadu umesto rasprave

PREMIJER Srbije Miloš Vučević izjavio je da su predstavnici bivšeg režima danas u Novom Sadu sinhronizovano izazvali haos na ulici i u Skupštini grada kako bi nasilno zauzeli tu instituciju, imovinu građana, iako je na predlog opozicije zakazana sednica na kojoj je trebalo da bude rasprava o smeni gradonačelnika Milana Đurića.

- Plan predstavnika bivšeg režima je bio da započnu haos prvo na ulici, a onda je započeo haos i u Skupštini grada. I to sinhronizovano. Huligani su na ulici predvođeni Marinikom Tepić, Milivojevićem i Ćutom pokušali da uđu na silu u Skupštinu, gde im nije mesto - rekao je Vučević odgovarajući na pitanja novinara u Palati Srbija pred otvaranje Samita Globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju (GPAI).

Kako je rekao, nažalost, desilo se ono što je bilo i najavljeno, pre svega ono što je najavila predsednica Skupštine grada Novog Sada jutros na konferenciji. Podsetio je da su odbornici ujedinjene opozicije, svi pod patronatom Dragana Đilasa, tražili vanrednu sednicu Skupštine grada sa jednom tačkom, a to je opoziv gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića.

- Zakazana je sednica i skupštinska većina, govorimo o našoj koaliciji, koju predvodi Srpska napredna stranka, dala je kvorum, učestvovala u raspravi, znači omogućila da se održi sednica, da traje rasprava, jer ne bežimo i ne bojimo se rasprave. Gradonačelnik je hteo da se razgovara o svim tim temama, odnosno o toj temi - rekao je Vučević. Dodao je da je onda neko, kao po pravilu, po komandi, izazvao haos.

Vučević je naglasio da je opozicija pokazala da je ne interesuje rasprava o političkoj odgovornosti, o kojoj oni toliko pričaju.

- Njih interesuje revolucija, njih interesuje da dođu na vlast bez izbora. I to je jedino što rade. Sa svim tim simbolima, simbolikom, farbanjem, napadima, vuvuzelama, lancima, katancima, motkama, čekićima, sve to što rade. Rade samo da bi pravili haos - rekao je Vučević. On je rekao da su odbornici opozicije izašli iz sale i napali sa leđa policiju i napali i koleginicu sa TV Informer i oteli joj telefon.

- To nisu huligani sa ulice, nego odbornici - rekao je Vučević.

- Eto, demokratije - dodao je Vučević i istakao da je cilj opozicije bio samo da uzurpira narodnu imovinu i proglasi kako su oni pobedili.

