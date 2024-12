"NEĆE BITI NIKAKVIH REVOLUCIJA U SRBIJI" Premijer Vučićević se obratio javnosti (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Miloš Vučević obraća se na otvaranju Samita Globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju.

Foto: printskrin

Obraćanje Miloša Vučevića

- Samit Globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju predsavlja događaj od izuzetnog značaja. Današnji događaj je potvrda da smo krenuli u pravom smeru da razvijamo našu državu i da možemo i zaslužujemo bolje. Danas svi možemo da konstatujemo da taj rad i plan i cilj počeo da daje rezultate.

Foto: printskrin

- Republika Srbija je 2019. godine donela svoju prvu strategiju za razvoj AI za period od 2020. do 2025. kao prva zemlja u ovom delu Evrope i tek 26. zemlja u svetu koja je imala takvu strategiju ili takav dokument. Ovaj krovni dokument nije stvar protokola ili neke formalnosti već suština našeg postupanja koja je usklađena sa evropskom inicijativom. Pre šest godina ovaj dokument smo usvojili vizionarski znajući da činimo jedno od najvažnijih stvari i otvaramo jednu od najvažnijih tema za razvoj čovečanstva. A to je ste primena i razvoj VI. To je učinjeno hrabrosti i veri, tadašnja predsednica Vlade, Ani Brnabić, koja je i sve nas ubedila da te stvari moramo da radimo i na tome smo joj zahvalni.

- Kao što se u samoj strategiji navodi, strategija treba da osigura da se veštačka inteligencija u Srbiji razvija i primenjuje na bezbedan način u skladu sa međunardnim i etičkim principima kako bi se iskoristio potencijal ove tehnologije za unapređenje kvaliteta života svakog pojedinca i društva u celini.

- Imamo neprocenjiv ljudski potencijal koji su nam davali naši mladi inžinjeri. Naša AI zajednica je pokazala da može biti uspešna i konkurentna. Kada je Srbija strategijom odredila ciljeve ušli smo u fazu primene. Navešću samo neke aktivnosti koje su realizovane: 2021. godine, a to je druga godina borbe protiv kovida, otvorili smo centar za veštačku inteligenciju, prva takav u jugoistočnoj Evropi, krajem iste godine, pustili smo nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju u Srbiji za upravljanje i čuvanje podataka u Kragujevcu, koja u tom trenutku predstavlja superkompjuter poslednje generacije. Nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju potpuno besplatno ustupili smo besplatno univerzitetima, naučnim institutima i domaćim start up kompanijama. Danas pristup platformi ima 38 institucija i 35 start kompanija sa više od 370 korisničkih naloga.

- Vlada Srbije na Globalnom Samitu u Dubaiju je prepoznata kao jedna od najinijativnih Vlada u svetu. Početkom mandata ove Vlade nastavili smo rad sa Savetom za veštčaku inteligenciju i Savet uveliko radi na pripremi nove strategije koja treba da obuhvati period od 2025. do 2030. godine i verujem da će to biti učenjeno do kraja ove godine.

- Kao zemlja koja je, zahvaljujući napornom radu, izgradila poziciju lidera u jugoistočnoj evropi veštačke inteligencije nastavljamo i dalju modernizaciju sa najvažnim projektom "Skok u budućnost" odnosno "Esko2027".

Počelo otvaranje Samita Globalnog partnerstva

Umetničkim performansom počela manifestacija vezana za veštačku inteligenciju.

Priređena topla dobrodošlica gostima povodom Samita koji se događa u Beogradu.

Veliki apaluz za premijera Miloša Vučevića.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

- Ja neću da ulazim na to da li će tužilaštvo to proceniti, oni uvek imaju neki privilegovan položaj, njih puštaju, oslobađaju. Valjda je demokratski kad oni udare nekog policajca, a kad njih neko popreko pogleda oni su uznemireni.Država će svakako reagovati da niko ne zaustavi život u Srbiji i neće biti nikakve nasilne smene niti ikakvih revolucija.

- Trenutko ih ispred Skupštine grada ima 50-60. Sad zamislite da 50 ljudi u gradu od 400.00 stanovnika sprovodi revouliciju i njih 25 još u skupštini. Ponavljam, na njihov predlog je zakazana skupština, obezbenjen kvorum i pozicija o učestvu u radu pod tačkom koji predlaže opozicija o smenu gradonačelnika. Oni neće to, njih interesuje da naprave haos odnosno Marinika i Ješić da okupiraju narodnu imovinu, ostanu u skupštini i da onda prave performans narednih par dana. Na izborima ste dobili priliku, svi ste izašli, niste tamo nigde bojkotovali, bili na jednoj listi, izgubili izbore i to je to, nema tu mnogo filozofije. - poručio je Vučević.