ŠAPIĆ: U poslednjih nekoliko decenija nije postojala socijalno odgovornija Gradska uprava od sadašnje

POLITIKA socijalnih mera i izgradnja velikih infrastrukturnih projekata radi rešavanja decenijama nagomilanih saobraćajnih problema akcenti su u radu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, koji je danas sumirao rezultate za protekle dve i po godine, odnosno 111 dana novog mandata.

Foto: Printscreen

– U poslednjih nekoliko decenija nije postojala „socijalnija” Gradska uprava i uspeli smo da obezbedimo između 150 i 200 miliona evra godišnje, koje kroz različite socijalne mere dajemo Beograđanima. Istovremeno, nijedna stvar koja je ranije postojala danas ne nedostaje. To se u upravljanju finansijama zove racionalizacija, organizacija i postavljanje prioriteta, ali i korišćenje političkog autoriteta da se „iseku” nepotrebni troškovi – rekao je Šapić za Radio-televiziju Srbije.

Tokom prethodne decenije naš glavni grad dobio je više od 250 hiljada automobila i urbanistički se znatno promenio zbog razvoja pojedinih delova. Sve su to razlozi da rešavanje nagomilanih saobraćajnih problema takođe bude u fokusu, naveo je Šapić.

– Trudim se da „trovačku” atmosferu koja vlada u našem društvu i medijima ostavim sa strane jer znam da će na kraju ostati samo rezultat i ono što se konkretno vidi, a to nije nekada lako. Kad je reč o kapitalnim projektima, neke stvari zavise od Grada Beograda, a neke ne. Najveće kapitalne projekte oduvek je u glavnom gradu finansirala Vlada Srbije, pa tako i predstojeće, među kojima je metro kao ključni nacionalni projekat. Prema informacijama koje imam, sve ide svojim tokom i nadam se da ćemo prvu liniju dobiti u roku koji je planiran. Ali ono što do tada treba da se uradi tiče se uklanjanja Starog savskog i izgradnje novog srpskog mosta na toj lokaciji – kazao je gradonačelnik.

Šapić je podvukao da su preduzete sve mere kako bi saobraćaj što bolje funkcionisao tokom uklanjanja Starog savskog mosta. Osim kružnih tokova koji su urađeni u Novom Beogradu, proširene su i brojne ulice kako bi se pripremilo uklanjanje ovog mosta.

– U poslednje dve godine po pitanju saobraćajnih rešenja uradili više nego u prethodnih dvadeset i dalje nastavljamo da radimo. Ne postoji grad na svetu veličine Beograda, u kojem živi dva miliona ljudi i koji nema metro, a da se brže prolazi nego kod nas. Radimo intenzivno na tome da ljudi osećaju što manje zagušenja koja će biti sve veća jer se enormno povećava broj automobila – rekao je Šapić.

Gradonačelnik je podsetio da je u Novom Beogradu prošireno više ulica, kao što je vertikala u Bulevaru Zorana Đinđića od kružnog toka do Studentske ulice koja je proširena za jednu traku, te od Studentske preko Tošinog bunara, Zemunske do ulaza u Vojvođansku ulicu što se završava do kraja godine. Rešenja se prave i za stari deo Grada kako bi saobraćaj bio protočniji. Tako je prošireno stajalište na Zelenom vencu, Karađorđeva je učinjena ponovo prohodnom, a takođe se ponovo u saobraćaj pušta i Vasina ulica.

– Preuzeću potpunu odgovornost za sva saobraćajna rešenja u našem gradu, ali se neću konsultovati sa onima koji ne prate savremene saobraćajne trendove u velikim gradovima sveta i čija su rešenja zastarela. Živimo u vremenu u kojem smo se podelili na rovove, nikoga ne interesuje istina. Ja imam tu vrstu slobode i komoditeta da me ne interesuje dnevnopolitički marketing i rejting i svoje znanje i iskustvo mogu da iskoristim u interesu Beograđana – rekao je prvi čovek srpske prestonice.

Šapić duboko veruje da će Beograd u naredne četiri godine, naročito sa „Ekspo izložbom” koja bi trebalo da bude kulminacija, da se promeni u meri u kojoj se nije menjao u poslednjih petnaest godina.

–Tada ćemo biti nadomak metrou, imaćemo novi srpski most, kao i tunel sa dve cevi. To je ideja na kojoj sam uporno pre godinu i po dana insistirao da se veže sa izgradnjom novog mosta – rekao je on i dodao da se sa radovima na izgradnji tunela praktično započelo, jer je u toku izmeštanje instalacija.

Početak probijanja tunela počeće sledeće godine, kada će „krtica”, koja će ući iz Bulevara Despota Stefana izaći kod Ekonomskog fakulteta. Novi srpski most će biti otvoren početkom 2027. godine, a nakon godinu i po dana će biti pušten u rad i tunel, čime će suštinski biti promenjena saobraćajna infrastruktura prestonice, najavio je Šapić.

Kako je istakao, nada se da će do kraja njegovog mandata obnoviti ceo vozni park javnog prevoza, a možda i ranije, što, kako je naveo, niko nikada nije učinio.

– Ja ću to da izguram, kako znam i umem. Drastične promene su već urađene, očekujem da će do za dve i po godine imati sve nove tramvaje, trolejbuse i autobuse, da ćemo još značajnije smanjiti troškove javnog prevoza prema sugrađanima, a danas već imamo najjeftiniji prevoz u Evropi – rekao je i napomenuo da se red vožnje u centru grada uredio jer nema mogućnosti za manipulisanje od strane dispečera.

Nastavićemo sa socijalnim merama, ali istovremeno i nikad većim infrastrukturnim ulaganjima, istakao je Šapić.

– To je moguće jer mislim da znam kako treba da se kvalitetno rasporede budžetska sredstva kojima raspolažemo. To je stvar zanata i zato mislim da je važno da, kada se bavite lokalnom politikom, ipak pre nego što dođete na to mesto treba da budete u toj oblasti. Ja sam skoro 13 godina bio u lokalnoj samoupravi pre nego što sam došao na mesto gradonačelnika, a to su neke stvari koje ne mogu da prođu bez realnog znanja – rekao je Šapić.

Govoreći o pripremama Beograda za predstojeće praznike gradonačelnik je naglasio da su u poslednjih godinu i po dana pojačani programi koji se dešavaju na beogradskim ulicama kroz različite manifestacije te da Beograd treba da bude grad koji živi čitave godine.

– Imaćemo i organizovan doček Nove godine, kao i različite manifestacije u okviru „Beogradske zime” koju organizuje Grad Beograd. Sve je više turista, mislimo da Beograd zaista postaje centar i volim da kažem, Njujork Jugoistočne Evrope, verujemo da će tek biti, a u interesu svih nas je da bude što više turista jer to na kraju završi u džepovima Beograđana i u gradskoj kasi – zaključio je prvi čovek srpske prestonice.